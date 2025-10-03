Шествия в подкрепа на Газа: Сблъсъци между демонстранти и полиция избухнаха в Болоня

Сблъсъци между демонстранти и полиция избухнаха в италианския град Болоня по време на шествие в подкрепа на хуманитарната флотилия за Газа.

Според очевидци, демонстрацията е била мирна, но в края й служителите на реда атакували участниците. Срещу множеството е използван сълзотворен газ, към полицията са летели камъни и пиратки. Няма данни за пострадали. Подобни шествия и протести имаше още в Рим, Милано, Париж, Женева, Хелзинки.

Освен в подкрепа на палестинците, хората се обявяват срещу действията на израелските власти. Те прихванаха 39 кораба, с над 400 активисти, от международна флотилия, която твърди, че иска да достави хуманитарна помощ в Газа и да пробие израелската морска блокада.

Всички задържани, сред които и българинът Васил Димитров, ще бъдат депортирани по родните им места.