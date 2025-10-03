БНТ
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
09:38, 03.10.2025
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
09:29, 03.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
07:35, 03.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:10 мин.
Спортни новини 03.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 03.10.2025
Спорт
06:29, 03.10.2025
Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове над него
06:26, 03.10.2025
Извънредно заседание на СОС: Обсъждат проблемите на...
06:16, 03.10.2025
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната днес
06:08, 03.10.2025
Значителни валежи, силен вятър и застудяване в петък
22:49, 02.10.2025
Сблъсъци между протестиращи и полиция в Италия (СНИМКИ)
22:32, 02.10.2025
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
22:05, 02.10.2025
Български ученици и студенти проведоха дискусия с представители на...
Водещи новини
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...
07:33, 03.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени
09:26, 03.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
11:54, 03.10.2025
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
08:47, 03.10.2025
Чете се за: 01:50 мин.
Общество
Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие
08:25, 03.10.2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Катастрофа затвори временно движението в Кресненското дефиле и в...
07:42, 03.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове над него
06:29, 03.10.2025
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в...
07:00, 03.10.2025
Чете се за: 01:02 мин.
По света
