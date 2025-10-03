Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове

Летището в Мюнхен възобнови работата си. През изминалата нощ аерогарата беше затворена заради забелязани дронове в района. Бяха отменени 17 полета, засегнати са били около 3000 пътници.

15 пристигащи полета са насочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт.

По информация на въздушния контрол в района на летището са забелязани няколко безпилотни машини. Малко след 23.00 ч. местно време е взето решение пистите да бъдат затворени.

След извършени огледи пристигналите на място полицаи не са открили подозрителни хора или предмети.

Това е пореден случай на нарушение на европейските авиационни правила от неидентифицирани апарати. Подобни инциденти имаше в Дания и Норвегия миналата седмица.