Значителни валежи, силен вятър и застудяване в петък

Днес ще остане облачно, с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планинските райони на около 600 метра - от сняг, в Предбалкана и по високите полета на Западна България - и мокър сняг. За цялата страна е обявено предупреждение от първа и втора степен за силен вятър и значителни количества на валежите.

В края на деня в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, в западните части ще е умерен от северозапад. Температурите ще са с малък денонощен ход - минималните в повечето райони ще са между 4° и 9°, а максималните – от 6° до 11°, много по-високи по Черноморието, в София - около 5°.

Облачно и с валежи от дъжд ще бъде и по морския бряг. Там ще остане ветровито, със силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 17° и 19°. Вълнението на морето продължава да се усилива и ще бъде около 4 бала.

В планините също ще е облачно, с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.

Валежи се очакват и в събота - главно в централните и в източните райони от страната, но ще са вече на по-малко места, по-слаби и в процес на спиране. Вятърът също ще отслабне. Ще бъде студено с минимални температури от 1° до 6°, по-високи на морския бряг, и максимални предимно между 13° и 18°.

В неделя ще е слънчево и почти тихо, сутринта с намалена видимост в равнините и условия за слана в котловините. Дневните температури ще се повишат слабо. В началото на новата седмица ще се повишат и сутрешните, а с тях ще се повиши и облачността. Валежи обаче се очакват само на отделни места.

