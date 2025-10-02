БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Български ученици и студенти проведоха дискусия с представители на Италианското министерство на спорта

Репортер: Радостин Любомиров
Чете се за: 00:50 мин.
Родната делегация е на четиридневно посещение в Рим по програма "ERASMUS+".

български ученици студенти проведоха дискусия представители италианското министерство спорта
Масов спорт, инвестиции в съоръжения и предизвикателства пред европейските младежи бяха сред основните теми в дискусията между български ученици и студенти. Част от младежките гвардейски отряди и официални лица са представители на Италианското министерство на спорта. Родната делегация е на четиридневно посещение в Рим по програма "ERASMUS+".

В хода на разговорите бяха обсъдени добри практики на двете страни и бъдещи възможности за съвместни инициативи.

Стана ясно, че Италия е инвестирала 700 млн. евро за спортна инфраструктура до 2026 г. В това число влизат изграждането на нови и модернизация на стари съоръжения.

Вижте целия материал във видеото!

