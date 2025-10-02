"Еврейка съм и съм абсолютно ужасена": Засилени мерки за сигурност след атаката в Манчестър

В Обединеното кралство бяха предприети засилени мерки за сигурност около синагогите, а в Лондон бяха увеличени полицейските патрули около еврейските общности. Повод за това стана първото фатално антисемитско нападение във Великобритания от най-малко три десетилетия.

Полицията в Манчестър потвърди, че служители на реда са застреляли заподозрян, след като са били извикани на място в синагогата на еврейската конгрегация „Хийтън парк“ в квартал „Кръмсол“. По първоначални данни кола е блъснала хора, след което мъж е нападнал с нож присъстващи в района. Ето какво разказа очевидец на нападението.



Вики - жител на Манчестър:

"Еврейка съм и съм абсолютно ужасена. Съседът ни ходи често в синагогата и ни разказа какво се е случило. Плашещо е, страх ме е за мен и за безопасността на майка ми, защото имам усещането, че евреите не са така обединени".

Случаят предизвика бърза реакция на властите. Премиерът на Великобритания Киър Стармър прекъсна посещението си в Копенхаген, където участваше в среща на Европейското политическо съобщество, и се върна в страната, за да председателства спешно заседание на комитета за извънредни ситуации COBRA.



Киър Стармър - премиер на Великобритания:

"Допълнителни полицейски части са разположени около синагогите в цялата страна и ще направим всичко, за да гарантираме сигурността на нашата еврейска общност".

Трагедията поставя отново на преден план въпросите за сигурността на религиозните общности и готовността на властите да реагират на подобни инциденти, на фона на изострената политическа риторика на националистите около Найджъл Фарадж.

Автор: Васил Христов, кор. на БНТ във Великобритания