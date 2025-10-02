БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел: "Провокацията Хамас-Сумуд приключи" - активистите ще бъдат депортирани по родните си места

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Запази

На борда на лодките с хуманитарна помощ имаше евродепутати, правозащитници и активисти, сред които и българин

Слушай новината

Израелските военноморски сили са прехвални 39 плавателните съдове от международната флотилия Сумуд, която превозваше хуманитарна помощ за Газа. На борда на лодките има евродепутати, правозащитници и активисти. "Провокацията Хамас-Сумуд приключи" се казва в пост на израелското външно министерство. Действията на Израел предизвикаха протести в редица европейски държави.

"Тук е израелският флот. Приближавате се към блокирана зона. Ако желаете да доставите помощ на Газа, можете да го направите по установените канали. Моля, променете курса си към пристанище Ашдод, където помощта ще премине през проверка за сигурност и след това ще бъде прехвърлена в ивицата Газа".

С това послание израелските военноморски сили се обръщаха към корабите от флотилията. Кадри са запечатали как израелски военни установяват контрол върху лодките и ескортират хората на борда. Акцията е извършена в международни води, на около 70 морски мили от Газа. Целта на международната флотилия - да пробие морската блокада на палестинския анклав, наложена от Израел.

Корабът "Микено" е сред последните, които е спрян от движение. Преди това, заради отказ да се отклони от курса си, срещу плавателния съд са използвани водни струи.

Мохамед Кучукатейкин, активист на борда на "Микено":
"Казаха ни да изгасим двигателите. Но ние продължихме. Има много хора, на които им е студено, дамите са в трудна ситуация. Казаха ни да вдигнем ръце. Следваха ни 10-12 минути и след това се изтеглиха".

Според активистите, които се опитват да пробият израелската блокада на Газа, спирането е незаконно и е "акт на отчаяние". Сред задържаните е и френският евродепутат Рима Хасан, която е видяна да изхвърля телефона си през борда на плавателния съд преди качването на израелските военни. Беше разпространен и предварително направен запис на екоактивистка Грета Тунберг, която също е част от флотилията.

Грета Тунберг, екоактивист:
"Нашата хуманитарна мисия беше без насилие и в съответствие с международното право. Моля, кажете на моето правителство да настоява за незабавното ни освобождаване".

Реакцията на Израел - провокацията на Хамас-Сумуд приключи, гласи пост на израелското външно министерство.

Министерство на външните работи на Израел:
"Нито една от яхтите, които участваха в провокацията на Хамас-Сумуд, не е успяла да влезе в зона на активни бойни действия или да наруши законната морска блокада. Всички пътници са в безопасност и в добро здраве. Те се отправят безопасно към Израел, откъдето ще бъдат депортирани в Европа".

Действията на Израел предизвикаха спонтанни протести в редица държави, сред които Италия, Германия, Тунис. Шествия в подкрепа на палестинците имаше още в Атина и Истанбул.

снимка: БТА

Флотилията Сумуд се състои от над 40 цивилни кораби с екипаж от около 500 активисти, адвокати и депутати. Това не е първият опит за пробив на израелската морска блокада на Газа.

#лодки с хуманитарна помощ #активисти #Газа

