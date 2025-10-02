"Спрете геноцида в Газа": Какво призова задържаният от Израел българин и как реагираха българските власти? (ОБЗОР)

Българин, част от хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", е задържан от израелските венноморски сили. Васил Димитров, който е от София, сам съобщава за задържането с видео в социалните мрежи. Мъжът призовава правителството да се намеси. Българският премиер Росен Желязков заяви, че страната ни е призовала израелските власти да спазват нормите на международното право и предстои българският консул в Тел Авив да посети Васил Димитров. Във флотилията участват около 500 активисти от различни държави. Тя се състои от 40 цивилни кораба, които пренасят хуманитарна помощ за Ивицата Газа. Задържана е в израелски води, след като е била предупредена, че навлиза в милитаризирана зона.

Васил Димитров: "Казвам се Васил Димитров и съм от София, България."

С тези думи Васил Димитров започва видеото, в което обяснава, че против волята му е отвлечен и държан от израелските окупационни сили. Васил е част от екипажа на фротилията "Глоубъл Сумуд", която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ. Тя е задържана тази нощ от ираелските военнморски сили. Българинът Васил Димитров се обърна към българкското правителство.

Васил Димитров: "Кажете на моето правителство да спре със съпричастността към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа."

Ситуацията в парламемнта коментира първо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС: "Първо, българската държава трябва да провери по каква работа е бил там. И след това да направим всичко необходимо, като за всеки българин, каквото сме правили винаги."

Снимки: БТА

Костадин Костадинов, председател на ПГ на "Възраждане": "За нас е важна реакцията на българската държава, защото ние сме притеснени, тъй като практиката е показала, че българската държава реакция по отношение на задържани българи няма."

Премиерът Росен Желязков обяви, че движението на глобалната флотилия се следи от българското Външно министество още от началото на мисията ѝ.

Росен Желязков, министър-председател: "Самите участници са наясно, че в Израел има обявено военно положение, така че рискът е осъзнат и е поет съзнателно. Ние сме се свръзали с израелските власти. Информирали сме ги, че има български гражданин. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. И повече информация ще имаме към момента, когато нашия консул посети Въсил Димитров."

Израелските власти от своя страна съобщиха, че плавателните съдове от хуманитарната флотилия са били спрени безопасно, а екипажите са настанени в израелско пристанище.