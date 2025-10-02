Учение за действия при извънредна ситуация в Сливен

Национално съвместно тактическо учение за действие на службите при извънредна ситуация ще се проведе днес на територията на ОДМВР - Сливен.

Участниците в учението ще бъдат поставени в условията на извънредна ситуация, при която е заплашен животът и здравето на цивилни граждани.

Целта е да бъде тествана готовността им при използване на наличните оперативни способности на Единната спасителна система, както и нивото на координация при кризисна ситуация.

