Учение за действия при извънредна ситуация в Сливен

от БНТ , Репортер: Стоян Радев
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ситуация, при която е заплашен животът и здравето на цивилни граждани

Национално съвместно тактическо учение за действие на службите при извънредна ситуация ще се проведе днес на територията на ОДМВР - Сливен.

Участниците в учението ще бъдат поставени в условията на извънредна ситуация, при която е заплашен животът и здравето на цивилни граждани.

Целта е да бъде тествана готовността им при използване на наличните оперативни способности на Единната спасителна система, както и нивото на координация при кризисна ситуация.

Вижте още в прякото включване на Стоян Радев.

