Национална стачка парализира Франция

Във Франция синдикатите обявяват днес стачка и се очакват доста сериозни протести с проблеми и затруднения за

транспорта.

Има предупреждение от Външно министерство към гражданите ни, които се намират в Франция, да внимават и да проверяват своите маршрути.

Бюджетът, който трябва да бъде приет през 2026 година и мерките, които ще залегнат в него, са и основната причина да има пореден протест от началото на септември. Това е трети протест и втори такъв организиран от синдикатите.

Синдикатите настояват в новия бюджет да няма премахване на работни места за хора от държавния сектор, да няма промени в това, което здравната система ще покрива за французите и за това да няма мерки, които генерално намаляват социалните разходи и карат работниците да поемат отговорността за промяната, която Франция трябва да направи в бюджета си, ако иска да намали своя голям дефицит или дълг.

Новият министър-председател, пети от началото на миналата година, Себастиан Льокорню тепърва трябва изобщо да обяви какви мерки иска да предложи за бюджета. Той обяви, че ще скъса с политиката на предшествениците си и засега той се опитва да запази колкото се може повече в тайна.

Себастиан Льокорню обяви някои символични мерки, като това, че се отказва от премахването на два почивни дни в календара на французите, за да намали разходите.

Обяви, че ще намали пожизнените привилегии за бивши министри, както и че ще има промяна при пенсионирането за жените.

Но досега няма съгласие в парламента между блока около Макрон и този на социалистите. Във Франция няма мнозинство в момента. Всеки нов министър-председател може да бъде свален доста бързо.

