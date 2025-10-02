"Имаме едно голямо бебе": Чичото на 4-годишния Мартин настоява за максимална присъда за шофьора на АТВ-то

Четиригодишният Мартин, който пострада тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг, вече е в по-добро състояние. Детето беше транспортирано с въздушна медицинска помощ от Бургас до София и преди дни беше изписано от „Пирогов“. Майка му Христина загина на място при удара.

В ефира на сутрешния блок чичото на момчето, Юлиян Здравков, разказа:

„В доста по-добро състояние е Мартин. Както и вчера казах, в момента се учим да ходим, да се храним и да спи, имаме едно голямо бебе. В момента нямаме нужда от помощ. Справяме се.“

По думите му лекарите не се ангажират със срокове за възстановяването на детето:

„Лекарите не се ангажират с време и с проценти. Казват, че ще трябва много време, много лечение. По-нататък ще трябва сигурно и логопед.“

Разследването на инцидента потвърди, че шофьорът на АТВ-то е бил под въздействие на наркотици. Според Здравков близките не са имали съмнение в този резултат:

„Еми, ние това си го знаехме. Не сме съмнявали, че излезне друга проба. Според мен, това не му е първият път, който е използвал. Не може да с 30-40 метра да караш и да не предприемеш никаква маневра, никаква спирачка и нищо. И да избереш да се удариш в хора, които са без никаква защита, вместо в кола или… Той е тръгвал от самото начало в насрещното. От това по-ясен случай, не знам.“

Чичото на Марти настоява за най-тежка присъда:

„Но каква присъда да очакваме? Ние очакваме максималната присъда. Но каквато и присъда да получи, нашият живот няма да бъде същият какъвто е бил до сега. Най-тежко ще бъде за децата. Моите, на брат ми, и от там нататък за всички останали.“

Децата в семейството преживяват тежко случилото се.

„Нашите деца физически са добре, психически тепърва сега... Да, върнаха се в училище, но не искат да ходят на психолог. Може би да не им напомня за случая.“

Въпреки това остават съмнения за евентуален чадър над обвиняемия:

„Винаги ще ги имаме. Аз преди малко също казах. Ще ги имаме тези притеснения, докато това нещо не приключи. Все пак родителите на това момче са 30 години в системата. А системата виждаме колко е прогнила от всяка една точка, в която е погледна.“

Здравков настоя случаят да не бъде забравян:

„Всеки ден има случаи. Всеки ден. Ние хората се самозабравяме. Нашите закони просто са, според мен, много меки. И затова всеки се чувства безнаказан и прави каквото си иска.“

Вижте целия разговор във видеото