Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Според кмета на града проектът за изграждане на път извън населеното място е много скъп, а процедурата тромава

След смърт на жена на пътя: Жителите на Нови Искър на протест срещу преминаването на тирове през града
Протест в Нови Искър след смъртта на жена, която беше ударена от тежкотоварен автомобил в центъра на града. Местните хора казват, че през центъра редовно преминават камиони и то в непосредствена близост и до училища, и до детски градини. Проблем, който така и не е решен, и сега жителите настояват за справедливост, да се спре войната по пътищата и да не преминават тежкотоварни автомобили през града.

На видеоклип, разпространен от охранителни камери, става ясно, че когато се качва шофьорът на тежкотоварния автомобил в кабината, в този момент жената пресича, той не я вижда и тя е пометена. Хората от квартал "Гнилене" разказват, че е ежедневие да преминават тежкотоварни автомобили в непосредствена близост до училища, детски градини в район, в който има много пешеходци.

"Настояваме за справедливост, искаме всеки да си понесе наказанието. Не може да продължава така. Няма как да мине по пешеходна пътека, като тя тук не съществува такава, по нейния маршрут. Всеки ден, всяка една минута тук минават, карат като ненормални, изпреварват се. Тирове си изпреварват сами себе си, на пешеходна пътека, на завоя също, докато чакат хората да пресекат. Тя е ходила за автобуса, за да отиде на работа. Искаме да се отвори специален път само за тях, да не минават от тук, защото училището е тук, детската градина. Ако беше някое малко дете, какво правиме тогава?", пита риторично Лъчезара Сотирова, внучка на убитата на пътя жена.

Според кмета на града има проект за извеждане на тежкотоварния трафик от Нови Искър, но процедурата е тромава, проектът е скъп и вече години наред няма решение на проблема.

Владислав Владимиров, кмет на Нови Искър: "Има такъв проект за алтернативен маршрут, който да изведе тежкия трафик от индустриалната зона в Курило. Проектът в момента е в НАГ (б.ред. Направление "Архитектура и Градоустройство") за съгласуване. Въпросът е, че това е много тежка и много дълга процедура, която е започнала назад в годините от моите предшественици. Ние продължаваме да работиме върху изчистването на проекта. Проблемът наистина е много сериозен и проблемът е от повече от 15 години. Аз съм напълно съпричастен с жителите на двата квартала, на "Изгрев" и на квартал "Гнилене", които ежедневно са подложени на тормоз от този тежкотоварен трафик. Въпросът е, че алтернативният път, по който работиме за извеждане на трафика от центъра на двата квартала, ще отнеме време. Може да се случи. Стига да има добра воля във всички институции и съвместно да бъде направено между НАГ, Столична община. Пътят, пак казвам, е много сложен инфраструктурен проект, който ще бъде и много скъп. Става въпрос за продължение на улица "Кременица", която ще продължи в южната си част към Софийски оковръсен път и ще обедини двете индустриални зони на Курило и на Кумарица. По този начин ще се избегне влизането в жилищната зона."

