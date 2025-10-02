БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проливни дъждове: Жълт и оранжев код в почти цялата страна

У нас
Проливни дъждове: Жълт и оранжев код в почти цялата страна
Опасно време в цялата страна. Жълт и оранжев код е в сила за почти цялата страна. Очаква се на места, дъждовете да продължат цяло денонощие.

Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен в областите: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково.

Жълт код за опасно време и силни дъждове е в сила за областите: София град, част от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, в Плевен, Велико Търново, част от Ловеч, Габрово, част от Пловдив, в Стара Загора, Сливен и част от Хасково.
През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

# опасно време #времето #оранжев код #жълт код #новини в Метрото

