БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на...
Чете се за: 02:32 мин.
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Френски военни се качиха на предполагаемия кораб от руския "сенчест флот"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази

Предполага се, че е участвал в инцидента с пускане на дронове над Дания

френски военни качиха предполагаемия кораб руския сенчест флот
Слушай новината

Френски военни се качиха на борда на танкера, спрян за проверки край френското крайбрежие и заподозрян, че е част от руския "сенчест флот" и е участвал в инцидента с пускане на дронове над Дания, предаде Франс прес.

Войници с камуфлажни униформи и маски бяха забелязани да патрулират на палубата на кораба днес следобед, съобщиха фотограф и фотожурналист на АФП, които заснеха кадри от въздуха.

Плавателният съд "беше задържан миналата събота" и "екип за проверка се качи на борда му", заявиха военните пред АФП.

#"руски сенчест флот" #задържан кораб #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
1
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
2
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
3
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
4
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
5
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
6
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Европа

След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България
След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България
Премиерът Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“ Премиерът Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“
Чете се за: 02:52 мин.
Един загинал и един изчезнал след експлозия и пожар в Мюнхен Един загинал и един изчезнал след експлозия и пожар в Мюнхен
Чете се за: 01:40 мин.
Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора
Чете се за: 01:57 мин.
Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса
Чете се за: 00:42 мин.
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест" Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна инспекция"
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на "Автомобилна...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България След 26 години наблюдение: Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с България
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони, бодикамери или чакаме концерта на Iron Maiden? (ОБЗОР) "Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони, бодикамери или чакаме концерта на Iron Maiden? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ) Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Дефицитът достигна до 5,2 млрд. лв. към края на август
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Чете се за: 04:00 мин.
Криминално
Урсула фон дер Лайен: Трябва да увеличим военната помощ за Украйна...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ