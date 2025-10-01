БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Полицията иззе близо 4 кг суха маса и 21 растения

Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат
Белгиец от колумбийски произход отглеждал канабис в Карнобат – полицията иззе близо 4 кг суха маса и 21 растения.

Близо 4 килограма суха тревна маса – глави и листа, както и 21 саксии с канабисови растения, са открити и иззети при полицейска акция на служители от Районното управление в Карнобат. Операцията е проведена днес след претърсване на два адреса в града, обитавани от 41-годишен белгийски гражданин от колумбийски произход.

В едно от жилищата служителите на реда попаднали на помещение, оборудвано като мини лаборатория – с палатка, вентилационна, осветителна и отоплителна система, предназначени за отглеждане на растенията. Намерени са и множество торове, препарати и почва, използвани за подобряване на „реколтата“.

Общо около 4 килограма суха канабисова маса са били иззети при действията по разследването. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление – Карнобат.

