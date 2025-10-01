БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След скандала в ДАИ: Освобождават директора на...
Чете се за: 02:32 мин.
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

Урсула фон дер Лайен: Трябва да увеличим военната помощ за Украйна и натиска върху Русия

Десислава Апостолова
По света
Неформална среща на лидерите в Копенхаген

Слушай новината

Лидерите на страните от ЕС обсъждат укрепването на европейската отбрана на неформална среща на върха в Копенхаген. Разговорите са в контекста на зачестилите напоследък нарушения на въздушното пространство на редица държави от страна на Русия. На срещата се обсъжда и подкрепата за Украйна, както и перспективите на страната за членство в ЕС. България е представена на форума от премиера Росен Желязков.

Как ще се финансира европейската помощ за Украйна и какви са перспективите пред бързо изграждане на стена срещу дронове по източния европейски фланг?

Росен Желязков, министър-председател на България: "Източният фланг на ЕС съвпада с източния фланг на НАТО. В дългосрочен план трябва да изградим тази степен на ранно предупреждение , за проследяване, контрол, прехващане и унищожаване на вражески летателни апарати".

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК:
"Трябва да увеличим военната помощ за Украйна. Ето защо днес отпускаме 4 милиарда евро. 2 милиарда евро от тях ще бъдат инвестирани в дронове. И трябва да увеличим натиска върху Русия. Ето защо предложих репарационни заеми за Украйна въз основа на замразените руски активи. Ние не конфискуваме активите, а вземаме паричните баланси за заеми за Украйна. Украйна трябва да изплати този заем, ако Русия плати репарации, защото извършителят трябва да бъде подведен под отговорност".

Вижте повече в прякото включване на Десислава Апостолова

