Премиерът Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“

Изграждането на система за защита от вражески безпилотни летателни апарати е ключова стъпка за укрепване на източния фланг на Европейския съюз и НАТО. Това заяви премиерът Росен Желязков. Той че отбранителните мерки са не просто реакция, а и проактивно действие срещу провокациите на Руската федерация по границите на страните членки.

„В дългосрочен план трябва да изградим степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане, контрол и унищожаване на вражески летателни апарати. Това трябва да става в оперативна съвместимост с възможностите на НАТО, за да гарантираме защитата на източния фланг“, посочи министър-председателят.

Желязков увери, че България ще участва активно във всички проекти, за които вече е подала заявки за финансиране по европейската програма SAFE, целяща укрепване на сигурността и отбранителния капацитет на съюза.

Той добави, че България ще участва във всички проекти, за които вече е подала заявки за финансиране по европейската програма SAFE.

Премиерът изрази виждането си, че отбранителната система трябва да бъде всеобхватна:

„Трябва да се гледа цялата панорама на защита в 360 градуса. В противен случай, ако защитаваме само една от географските посоки, а има провокации от друга, може да заприличаме на линията Мажино.“

Желязков коментира и темата за бъдещото разширяване на Европейския съюз.

„Позицията на България е продиктувана от няколко предпоставки – една от тях е, че доверието в съюза се гради на принципа на взимане на решения с единодушие. Намаляването на този принцип, независимо какво е квалифицираното мнозинство, създава прецедент, който не е полезен за ЕС. Това е нашата позиция и тя е подкрепена от всички решения и декларации на Народното събрание.“

Премиерът коментира и бюджетната политика на правителството. Според него дефицитът в момента е 2,4% и стремежът е да бъде запазен в този размер до края на годината.

„За 2026 г. ще внесем бюджет до края на октомври, в който дефицитът ще е до 3%. Нещо повече – България тази година има рекордно увеличение на постъпленията – 6 милиарда лева повече от 2024 година“, заяви Желязков.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост премиерът Росен Желязков изрази очакване в най-скоро време страната ни да получи както второ, така и трето плащане, които са разчетени в приходната част на бюджета.