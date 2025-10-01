БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Росен Желязков: България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Запази

Той посочи, че имаме рекордно увеличение на приходите в бюджета - 6 милиарда

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изграждането на система за защита от вражески безпилотни летателни апарати е ключова стъпка за укрепване на източния фланг на Европейския съюз и НАТО. Това заяви премиерът Росен Желязков. Той че отбранителните мерки са не просто реакция, а и проактивно действие срещу провокациите на Руската федерация по границите на страните членки.

„В дългосрочен план трябва да изградим степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане, контрол и унищожаване на вражески летателни апарати. Това трябва да става в оперативна съвместимост с възможностите на НАТО, за да гарантираме защитата на източния фланг“, посочи министър-председателят.

Желязков увери, че България ще участва активно във всички проекти, за които вече е подала заявки за финансиране по европейската програма SAFE, целяща укрепване на сигурността и отбранителния капацитет на съюза.

Той добави, че България ще участва във всички проекти, за които вече е подала заявки за финансиране по европейската програма SAFE.

Премиерът изрази виждането си, че отбранителната система трябва да бъде всеобхватна:

„Трябва да се гледа цялата панорама на защита в 360 градуса. В противен случай, ако защитаваме само една от географските посоки, а има провокации от друга, може да заприличаме на линията Мажино.“

Желязков коментира и темата за бъдещото разширяване на Европейския съюз.

„Позицията на България е продиктувана от няколко предпоставки – една от тях е, че доверието в съюза се гради на принципа на взимане на решения с единодушие. Намаляването на този принцип, независимо какво е квалифицираното мнозинство, създава прецедент, който не е полезен за ЕС. Това е нашата позиция и тя е подкрепена от всички решения и декларации на Народното събрание.“

Премиерът коментира и бюджетната политика на правителството. Според него дефицитът в момента е 2,4% и стремежът е да бъде запазен в този размер до края на годината.

„За 2026 г. ще внесем бюджет до края на октомври, в който дефицитът ще е до 3%. Нещо повече – България тази година има рекордно увеличение на постъпленията – 6 милиарда лева повече от 2024 година“, заяви Желязков.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост премиерът Росен Желязков изрази очакване в най-скоро време страната ни да получи както второ, така и трето плащане, които са разчетени в приходната част на бюджета.

#Росен Желязков #Копенхаген

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
2
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
3
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
4
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
5
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
6
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Политика

Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки - това е обществена тайна
Мартин Димитров: Правителството готви вдигане на данъци и осигуровки - това е обществена тайна
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони, бодикамери или чакаме концерта на Iron Maiden? (ОБЗОР) "Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони, бодикамери или чакаме концерта на Iron Maiden? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
Министър Георг Георгиев: България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство Министър Георг Георгиев: България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство
Чете се за: 03:30 мин.
България представи визията си за енергийна сигурност на „Срещата на лидерите от Мюнхен“ в Саудитска Арабия България представи визията си за енергийна сигурност на „Срещата на лидерите от Мюнхен“ в Саудитска Арабия
Чете се за: 02:57 мин.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията
Чете се за: 01:30 мин.
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация" Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:27 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Дефицитът достигна до 5,2 млрд. лв. към края на август Дефицитът достигна до 5,2 млрд. лв. към края на август
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Чете се за: 01:52 мин.
Криминално
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони,...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ