Спортни новини 30.09.2025 г.

Васил Миленчев е обявен за най-добър съдия в света за рекорден 10-ти път от Международната федерация по фехтовка. Йоана Илиева вече е част от Атлетическата комисия на Международната федерация. Лозарина Петкова е сред тримата най-добри съдии на континента според Европейската конфедерация по фехтовка.

Съдийската комисия към БФС официално опроверга претенциите на "Левски" след мача с "Лудогорец". Отсъжданията в 43-та и 45-та минута са били правилни. Няма основания за червен картон на Кайо Видал. Отменената дузпа за Левски е правилно отменена чрез VAR.

Протестите за фал срещу Кристиан Димитров и нарушения срещу Радослав Кирилов са отхвърлени, тъй като контактите са били инцидентни. Комисията призова клубовете и феновете да проявяват уважение към решенията на съдиите.

