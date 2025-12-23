БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Какъв зимен сезон да очакваме в Пампорово

Интересът към курорта е добър, оръдията за сняг работят

Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Поглед към Пампорово – какъв е интересът към известния зимен курорт сред български и чуждестранни туристи за празниците и какъв сезон да очакваме. Въпреки че снежната обстановка все още не е типична за това време на годината, подготовката в курорта продължава.

"По това време миналата година наистина се радвахме на същинска и истинска зима. Тази година обаче природата е по друг начин настроена към нас", заяви мениджърът на ски зоната в Пампорово Димитър Герджиков.

По думите му, заетостта на хотелите до този момент е добра, като се очаква тя да се подобри значително през следващия месец:

"Очакваме същинската зима, която се прогнозира от синоптиците през следващите няколко дни."

Прогнозите са за между 10 и 30 сантиметра естествен сняг, което би подпомогнало значително подготовката на пистите. В момента в курорта активно се произвежда и изкуствен сняг.

"Производството на изкуствен сняг е изключително интересен и не толкова прост технологичен процес. За образуването на водата в ледени кристалчета са необходими вода, въздух, ниски температури и не на последно място – влажността, която играе съществена роля в нашия курорт", обясни Герджиков.

Към момента в ски зоната в Пампорово работят 148 оръдия за сняг от над 300 налични.

"Непрестанни са опитите от наша страна и правим всичко възможно нашите туристи да бъдат максимално обезпечени и удовлетворени от престоя си в курорта", допълни той.

Спецификата на района обаче създава и допълнителни предизвикателства. Пампорово се намира в географска зона със силна инверсия и висока влажност, което влияе върху ефективността на системите за изкуствен сняг.

"В момента влажността е 99%. При такава влажност производството и капацитетът на системата за изкуствен сняг не са толкова производителни", обясни мениджърът на ски зоната.

По думите му тази година инверсията, характерна за района в края на септември и през октомври, е закъсняла и едва в последната нощ е започнало нейното отшумяване.

Подготовката за сезона е била завършена още на 20 ноември.

"Бяхме напълно готови с инсталацията на четири чисто нови помпи, които при предварителните проби показаха изключително високо ниво на производимост и капацитет на системата", посочи Герджиков.

Всички надежди в момента са свързани с очакваните снеговалежи около Коледа.

"Коледното чудо – всеки се надява на него, както и ние. Ако валежите между 10 и 30 сантиметра станат факт и се задържат ниски температури след 26 декември, екипът на Пампорово ще направи всичко възможно за частично отваряне на ски зоната около 27–28 декември", заяви той.

Очаква се в следващите дни да стане ясно дали прогнозите ще се сбъднат и кога първите туристи ще могат да използват пистите.

