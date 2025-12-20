Сестри Стоеви се класираха за полуфиналите и си гарантираха медал в Астана

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за полуфиналите на двойки жени на международен турнир по бадминтон в Астана и си гарантираха медал.

Поставените под номер 1 българки победиха категорично индийките Прагати Парида и Вишаха Топо с 21:9 и 21:7. В битката за място на финала сестрите ще се изправят срещу двойка от Индонезия.

В другите дисциплини българските състезатели отпаднаха на четвъртфиналите.

Стефани Стоева загуби на единично в оспорван мач срещу индонезийката Далила Путери.

При смесените двойки Габриела Стоева и Евгени Панев отстъпиха на сръбския тандем Михайло Томич и Анджела Витман.

Турнирът е от сериите „International Challenge“.