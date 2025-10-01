Хиляди участници поставиха рекорд на Гинес на EXPO 2025 в Осака

3946 души от 62 държави се събраха на Световното изложение EXPO 2025 в Осака, за да поставят рекорд на Гинес. Участниците, облечени в летни кимона и костюми, танцуваха традиционен японски танц на официалната тематична песен.

За признаване от Гинес, над 90% от участниците трябваше да изпълнят хореографиран танц за над 5 минути. Всички участници покриха критерия, танцувайки в продължение на 10 минути.

Новият рекорд за най-голямо изпълнение на Бонденс надхвърли предишния с над 1000 души, поставен през 2017 г. в град Яо, префектура Осака.