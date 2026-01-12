Посланикът ни в Скопие за посегателството над българското посолство

След вандалското нападение над българското посолство в Скопие, българският посланик Желязко Радуков заяви, че безнаказаността не предотвратява подобни действия, а напротив – насърчава ги.

Нападението е извършено около 12:20 ч. местно време. Неизвестен мъж е ударил с тежък предмет входната врата на посолството и е счупил първото защитно стъкло. По думите на посланика, по-сериозни щети са избегнати благодарение на допълнителните мерки за сигурност.

Радуков подчерта, че дългогодишният говор на омраза и манипулирането на истината по темата Българияразширяват кръга на хората, склонни към агресия. Според него не е решаващо дали нападението е пряко свързано с последните събития, а че такъв наратив съществува от години и дава резултат.