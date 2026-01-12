БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
„Битка след битка" и „Хамнет" с големите награди „Златен глобус"

Чете се за: 01:45 мин.
Деца
„Битка след битка“ и „Хамнет“ с големите награди „Златен глобус“
Филмите „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън и „Хамнет“ на Клои Чжао спечелиха водещите отличия на 83-тите награди Златен глобус.

„Битка след битка“ беше отличен за най-добър филм – комедия или мюзикъл, а „Хамнет“ изненада с победа за най-добър драматичен филм.

Филмът на Андерсън спечели още награди за:

най-добър режисьор
най-добър сценарий
най-добра актриса в поддържаща роля за Теяна Тейлър


Андерсън стана вторият режисьор в историята, който печели едновременно награди за филм, режисура и сценарий.

Голямата изненада на вечерта дойде с отличието за „Хамнет“, който разказва историята на семейството на Уилям Шекспир. Звездата на филма Джеси Бъкли спечели наградата за най-добра актриса в драматичен филм.

Филмът „Грешници“ на Райън Куглър получи награди за най-добра музика и за кино и боксофис постижения, въпреки че не спечели в основните категории.

Един от най-аплодираните моменти беше победата на Тимъти Шаламе, който взе първия си „Златен глобус“ за най-добър актьор в комедия или мюзикъл.

Церемонията, водена от Ники Глейзър, беше приета като силен старт на новия награден сезон.

