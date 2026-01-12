Новините 12.01.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Студът опразни училища в няколко града, обявиха деня за неучебен

България е в плен на студа. Заради ниските температури днес денят е обявен за неучебен в общините Русе, Иваново и Сливо поле. Основният мотив е грижата за здравето и безопасността на учениците, тъй като продължителното излагане на минусови температури крие сериозни рискове.

Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години

Министерството на здравеопазването разшири обхвата на безплатната имунизация срещу човешки папилома вирус (HPV). Вече е достъпна за момичета от 15 до 18 години, които досега не са били ваксинирани.

Над 600 български младежи ще могат да пътуват безплатно из Европа с DiscoverEU

Над 600 български младежи на 18 години ще могат да пътуват безплатно с влак из Европа благодарение на програмата DiscoverEU. Освен билет за пътуване, участниците ще получат карта с отстъпки за музеи, транспорт и храна.

Орка – първото куче в България, което открива фалшиви банкноти

България вече разполага с първото куче, обучено да открива фалшиви банкноти. Орка е едногодишна белгийска овчарка, преминала специализиран обучителен курс в Бавария.

СВЯТ

Вулканът Килауеа на Хавайските острови впечатли с ново изригване

Кратерът на вулкана Килауеа изхвърли 6-метров фонтан от лава, а разтопената магма потече по склоновете му. Газовите емисии от вулкана са високи и водят до вулканично замърсяване на въздуха по посока на вятъра.

Плувци се потопиха в ледените води на езеро в Берлин

Берлински плувци се потопиха в езерото Оранкезе, въпреки студа и температури от около -8 градуса по Целзий. Проявата е част от традицията „зимно къпане“ на клуб „Берлинските тюлени“.

МУЗИКА

Нов впечатляващ флашмоб на пианиста Жулиен Коен в Париж

Световноизвестният френски пианист Жулиен Коен направи впечатляващ флашмоб по парижките улици. Той изпълни концерт за пиано на Чайковски по средата на една от най-емблематичните улици на френската столица.

21-годишният Ален, който от професионален джудист става музикант

В следващия репортаж ще ви запознаем с един 21-годишен професионален спортист, който влиза в нова роля.

СПОРТ

Барселона победи Реал Мадрид и спечели Суперкупата на Испания

Барселона победи големия си противник Реал Мадрид с 3:2 и грабна втора поредна Суперкупа на Испания.

Интер и Наполи завършиха 2:2 в Серия А

Интер и Наполи завършиха наравно в дербито от 20-ия кръг на италианската Серия А. Срещата на „Джузепе Меаца“ завърши 2:2. Интер остава на първо място с 43 точки, докато Наполи е трети с 39.

Нов силен мач за Александър Николов и неговия клуб Кучине Лубе

Александър Николов и неговият отбор Кучине Лубе Чивитанова записаха девета победа за сезона в италианската Суперлига след успех у дома. Алекс Николов изигра пореден отличен мач и стана най-полезен със 16 точки.