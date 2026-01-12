Техеран: Готови сме за война, но и за преговори със САЩ

Над 500 убити и повече от 10 000 арестувани - това е равносметката от протестите, които навлизат в третата си седмица. Американският президент Доналд Тръмп заплаши Техеран с военна намеса, ако броят на убитите протестиращи продължи да се увеличава. От Иран твърдят, че дипломатическите канали с американската страна са отворени. Техеран не иска война, но е готов да я води, казват още от Ислямската република.

В същото време Реза Пахлави, синът на сваления ирански шах, смекчи реториката си и призова протестиращите да внимават и да не рискуват живота си по време на демонстрациите.

"Смърт за Хаменей" - призивът, който се чува по време на погребенията на част от 500-те убити протестиращи иранци, след като властите в Техеран опитаха да смажат със сила надигналото се гражданско недоволство.

Опожарени сгради, разбити витрини на магазини, черен пушек все още се издига от непотушения бунт. Протестите, които пламнаха от група търговци, недоволни от обезценяването на местната валута и бързо се превърнаха в общонационални, продължават да разтърсват Иран.

От Техеран съобщават, че дипломатическите канали с Вашингтон са отворени и вече се водят разговори със специалния пратеник Стив Уиткоф. Доналд Тръмп потвърди, че се предвижда среща между американски и ирански официални представители, но не изключи разпореждането на удари преди изобщо да се стигне до разговори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Протестиращите искат мир, искат свобода. Иран не е допускал свобода от много време. Хората не протестират, за да ми угодят. Просто искат някой да им помогне, защото са под обсада. Изглежда ги обстрелват, а това е много лошо нещо."

"В Техеран всичко е спокойно" - посланието, което отправиха властите от ефира на държавната телевизия. И показаха мащабно шествие в подкрепа на аятолах Али Хаменей. В митинги се превърнаха дори погребения на 50-те загинали служители на силите за сигурност. Хиляди иранци развяха националния флаг на Площада на революцията в Техеран, а председателят на парламента се обърна към тях с думите "водим война на четири фронта": икономическа, психологическа, а също така "военен конфликт" със САЩ и Израел, но и с "терористи", визирайки протестиращите.

Иранската армия ще даде "незабравим урок" на Доналд Тръмп, ако бъдем атакувани, се чу още от площада. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че ситуацията с протестите е напълно овладяна.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Иран не търси война, но е напълно подготвен да води такава. ПРЕСЕЧКА Най-добрият начин да претовратиш избухването на война, е да си готов, затова нека нашите врагове не си правят грешни сметки."

Трудно е да се каже какво действително се случва в Иран, където пълната блокада на интернета продължава четвърти ден. Доналд Тръмп заяви, че ще помоли Илън Мъск да осигури връзка на иранците чрез сателитите му "Старлинк", но използването им за достъп до интернет е рисковано за иранците, тъй като биха могли да бъдат прихванати от властите в Техеран.