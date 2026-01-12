За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените

Над 500 фризьорски и козметични салони са проверили от Националната агенция по приходите през първата работна седмица на годината. 40% от всички получени сигнали са за София. От началото на годината данъчните са открили 28 нарушения, свързани с увеличението на цените. Наложените санкции са за 60 000 лева.

Данъчните получават повече сигнали за повишаване на цените на услугите, отколкото за поскъпване на храните.

Божана Илиева, дирекция "Комуникации" в НАП: "От началото на година досега сме проверявали основно услуги, става въпрос на обекти основно от бюти бранша - това са фризьорски и козметични салони, паркинги, центрове за превод и легализация на документи, хранителни магазини."

В София от НАП и Комисията за защита на потребители направиха внезапна проверка във фризьорски салон за мъже.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "В сигнала е посочено, че цените са вдигнати веднъж преди 1 януари. Цената на услуга мъжко постригване от 35 на 40 лева."

На 2 януари този, който е подал сигнала, е забелязал, че от салона предвиждат второ увеличение, обявено в интернет. Оттам обясниха, че всъщност са имали такива намерения, но те са посрещнати негативно и затова са се отказали.

Кирил Москотов, управител на фризьорски салон: "Нито една цена, преди е било 20 лева, сега е 19,56, от 40 лева става 39,19. Между 5 и 70 стотинки свалихме надолу. Щяхме да ги покачим, направихме пост в Инстаграм. Нашите клиенти започнаха да пишат, че не е справедливо и се наложи да преработим ценоразпис надолу."

Освен фризьорски и козметични салони от НАП са проверили и други обекти, свързани с услуги през първата работна седмица на годината.

Анна Митова, директор на дирекция "Комуникация" в НАП: "Над 90 паркинга, 174 фитнеса, 24 обекта, които предоставят преводи и легализация, образователни услуги още 28 обекта."

Проверките на НАП обхващат цялата страна. Днес екипи посетиха пункт за годишни технически прегледи в Хасково отново по сигнал, но нарушения не бяха открити.

Николай Николов, собственик на пункт за ГТП: "Проблемът е във връщането на рестото и в отчитането при хората. Защото идват, цената от 44 евро и 2 цента, съгласете се, на някои дори не ги вземаме тези 2 цента, други оставят повече центове. В повечето случай хората работят с едри банкноти."

Според данъчните заради увеличения брой на проверките, нарушенията са по-малко.

Божана Илиева, дирекция "Комуникации" в НАП: "Стараем се да покрием всички сигнали, но самото обработване на самите сигнали е трудно и отнема време, защото получаваме такива даже през социалните мрежи."

Сигнали към НАП и Комисията за защита на потребителите може да подадете и по телефона, и на електронната поща.