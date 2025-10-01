БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Един загинал и един изчезнал след експлозия и пожар в Мюнхен

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази

Прочутият бирен фестивал "Октоберфест" остана затворен, заради бомбена заплаха, експлозия и пожари в Мюнхен

Един загинал и един изчезнал след експлозия и пожар в Мюнхен
Снимка: БТА
Слушай новината

Прочутият бирен фестивал "Октоберфест" остана затворен до 17 ч., местно време, заради бомбена заплаха, експлозия и пожари в Мюнхен.

Полицията е открила експлозиви в жилищна сграда в северната част на германския град. В сградата e избухнал пожар, вероятно умишлено причинен, последван от експлозия. Един човек е загинал, а друг е в неизвестност. Сигналът е подаден призори. Провежда се мащабна полицейска операция след получено писмо със заплаха, но няма опасност за населението, съобщи говорител на полицията. Според разследващите най-вероятно става дума за семейна кавга, която е довела до инцидента. Заради полицейската операция е било затворено училище, намиращо се в близост, а съседните улици са били затворени и частично евакуирани.

Томас Шелшорн, говорител на полицията в Мюнхен: "Открихме капани с взирвни устройства в къщата. Специалните части са на място и ще ги обезвредят при необходимост. Разследваме всички версии и проверяваме други места, които може да са свързани с инцидента. Сред тях е и мястото, където се провежда "Октоберфест", заради което отварянето на фестивала днес беше отложено".

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
2
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
3
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
4
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
5
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
6
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Европа

Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора
Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора
Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса
Чете се за: 00:42 мин.
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест" Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров Ибиса, плажовете са затворени 254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров Ибиса, плажовете са затворени
Чете се за: 02:55 мин.
Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. евро за производство на дронове ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. евро за производство на дронове
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ