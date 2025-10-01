Един загинал и един изчезнал след експлозия и пожар в Мюнхен

Прочутият бирен фестивал "Октоберфест" остана затворен до 17 ч., местно време, заради бомбена заплаха, експлозия и пожари в Мюнхен.

Полицията е открила експлозиви в жилищна сграда в северната част на германския град. В сградата e избухнал пожар, вероятно умишлено причинен, последван от експлозия. Един човек е загинал, а друг е в неизвестност. Сигналът е подаден призори. Провежда се мащабна полицейска операция след получено писмо със заплаха, но няма опасност за населението, съобщи говорител на полицията. Според разследващите най-вероятно става дума за семейна кавга, която е довела до инцидента. Заради полицейската операция е било затворено училище, намиращо се в близост, а съседните улици са били затворени и частично евакуирани.