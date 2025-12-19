Множество порнографски материали с деца иззети при разследването за разпространение на порнография

Задържаха 29-годишен мъж от София в центъра на столицата за разпространение на порнографски материали с деца в интернет. При полицейската акция са иззети компютърни устройства. Случаят е докладван на прокуратурата.

До ареста се стига след получена оперативна информация за разпространяване на файлове с порнографско съдържание от един и същ IP адрес.

Ивайло Величков - началник на сектор "Компютърни престъпления" в СДВР: "На място установихме лице на 29 години, неизвестно до момента на органите на МВР. При претърсването бяха иззети множество компютърни конфигурации, лаптопи и цифрови носители, съдържащи материали с порнографско съдържание, в които видимо участват малолетни и непълнолетни лица."

Файловете се разпространявали чрез софтуер за споделяне на файлове. Все още не е ясно дали задържаният сам е заснемал видеата и кои са участниците в тях.

Ивайло Величков - началник на сектор "Компютърни престъпления" в СДВР: "Към момента нямаме потвърдена информация, че са български граждани. По всяка вероятност материалите са изтеглени от чуждестранни интернет сайтове чрез специализиран софтуер."

Разследващите работили няколко месеца по случая. За задържания е ясно, че е живее в къща в центъра на София, заедно с майка си.

Любомир Цолев - съсед: "Майка му е нормална жена, културна, познаваме се от много години. Тя - знам, че едно време в някакво посолство е работела, така съм чувал, а той нищо не работи, така като го гледам."

Мъжът е задържан за 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство.





