Повдигнаха обвинение на арестувания за разпространение на порнография

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж, разпространявал порнографски материали, изобразяващи деца.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 1 септември 2025 г. до 19 декември 2025 г. в София, обвиняемият е разпространил в интернет порнографски материали. В съдържанието им е изобразявано похотливо показване на половите органи на момичета, ненавършили 16 години. Сред материалите са налице снимки и на деца на видима възраст под 10 години.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода" до 6 години.

По досъдебното производство са разпитани свидетели, извършено е претърсване и изземване. Приобщени са множество веществени доказателства, в това число компютърни конфигурации.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.