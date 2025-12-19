В Генерал Тошево привличат медици и учители чрез стипендии за дефицитни специалности

Проблем с недостига на кадри има не само бизнесът. В община Генерал Тошево го решават чрез програма за отпускане на стипендии за дефицитни специалности. И вече са привлекли петима медици и две учителки на работа в добруджанския град.
Марияна Митева е детска учителка от 7 години. Открива потенциала си на педагог, докато работи, като детегледач.
Марияна Митева, учител в ДГ "Първи юни", град Генерал Тошево: "Така дойде идеята и някои колеги, които бяха покрай мен също ме подкрепиха. И в последствие разбрах, че наистина това е моето призвание."
За общинската програма за подпомагане на студенти научава от своя позната.
Марияна Митева, учител в ДГ "Първи юни": "Събирах стипендиите всеки месец и с тях успях да си платя семестрите и част от разходите."
Марияна признава, че стипендията е била важен стимул дазавърши Великотърновския университет.
Марияна Митева, учител в ДГ "Първи юни": "Ето, аз не съм първа младост, но като реших да уча, това ми дойде много добре, една финансова инжекция и подпомогна ми обучението. Иначе може би нямаше да се справя. Защото семейният бюджет не достига, нали - с двама учащи в моментаимах и аз също…"
Средната възраст на педагозите в тази градина е над 40 години.
Красимира Тодорова, директор на ДГ "Първи юни": "Младите колежки са три, които са около 30 години и хубаво е във времето да се подмладява колектива. Аз приветствам Община Генерал Тошево за тази програма, защото дава възможност на младите хора да се реализират."
Доника Пламенова е третокурсничка в Медицинския университет във Варна в дефицитната специалност „рентгенов лаборант”.
Доника Пламенова, студент: "Привлече ме тази специалност, защото е много интересна, динамична е, отговорна и е много важна - много важна част е от образната диагностика."
Научава за стипендиите от интернет и кандидатства.
Доника Пламенова, студент: "Има изисквания за успеха - трябва да бъде над 4. Моят успех в първите години винаги е бил добър, много добър. Това е основният критерий за тази стипендия."
Момичето признава, че трудно би се справило без ежемесечната финансова подкрепа от 500 лева.
Доника Пламенова, студент: "Поне не навреме, нямаше да успея да завърша, защото щеше да ми се налага да работя и да отсъствам, и следователно евентуално да прекъсна."
Програмата е създадена през 2010 година и стипендиантите досега са двама лекари, две учителки, две медицински сестри и лаборант.
Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево: "Всеки един студент може да кандидатства, като задължението е и договорът, който подписваме със съответния стипендиант е пропорционално годините, в които е получавал финансиране от общината - от една до пет, да работи същите години задължително за Община Генерал Тошево и за нейните структури."
Доника Пламенова, студент: "Моето бъдеще ще започне първо в медицинския център в Генерал Тошево. Надявам се да остана тук, да се развивам тук."
Програмата се актуализира всяка година, за да има повече щастливо реализирани хора като Марияна.
Марияна Митева, учител в ДГ "Първи юни": "Много съм доволна! Децата просто ме зареждат всеки ден. Те ме обичат и аз много ги обичам. Те са като наши деца!"