В Генерал Тошево привличат медици и учители чрез стипендии за дефицитни специалности

Проблем с недостига на кадри има не само бизнесът. В община Генерал Тошево го решават чрез програма за отпускане на стипендии за дефицитни специалности. И вече са привлекли петима медици и две учителки на работа в добруджанския град.

Марияна Митева е детска учителка от 7 години. Открива потенциала си на педагог, докато работи, като детегледач.

Марияна Митева, учител в ДГ "Първи юни", град Генерал Тошево: "Така дойде идеята и някои колеги, които бяха покрай мен също ме подкрепиха. И в последствие разбрах, че наистина това е моето призвание."

За общинската програма за подпомагане на студенти научава от своя позната.

Марияна Митева, учител в ДГ "Първи юни": "Събирах стипендиите всеки месец и с тях успях да си платя семестрите и част от разходите."

Марияна признава, че стипендията е била важен стимул дазавърши Великотърновския университет.

Марияна Митева, учител в ДГ "Първи юни": "Ето, аз не съм първа младост, но като реших да уча, това ми дойде много добре, една финансова инжекция и подпомогна ми обучението. Иначе може би нямаше да се справя. Защото семейният бюджет не достига, нали - с двама учащи в моментаимах и аз също…"

Средната възраст на педагозите в тази градина е над 40 години.

Красимира Тодорова, директор на ДГ "Първи юни": "Младите колежки са три, които са около 30 години и хубаво е във времето да се подмладява колектива. Аз приветствам Община Генерал Тошево за тази програма, защото дава възможност на младите хора да се реализират."

Доника Пламенова е третокурсничка в Медицинския университет във Варна в дефицитната специалност „рентгенов лаборант”.

Доника Пламенова, студент: "Привлече ме тази специалност, защото е много интересна, динамична е, отговорна и е много важна - много важна част е от образната диагностика."

Научава за стипендиите от интернет и кандидатства.

Доника Пламенова, студент: "Има изисквания за успеха - трябва да бъде над 4. Моят успех в първите години винаги е бил добър, много добър. Това е основният критерий за тази стипендия."

Момичето признава, че трудно би се справило без ежемесечната финансова подкрепа от 500 лева.

Доника Пламенова, студент: "Поне не навреме, нямаше да успея да завърша, защото щеше да ми се налага да работя и да отсъствам, и следователно евентуално да прекъсна."

Програмата е създадена през 2010 година и стипендиантите досега са двама лекари, две учителки, две медицински сестри и лаборант.

Валентин Димитров, кмет на община Генерал Тошево: "Всеки един студент може да кандидатства, като задължението е и договорът, който подписваме със съответния стипендиант е пропорционално годините, в които е получавал финансиране от общината - от една до пет, да работи същите години задължително за Община Генерал Тошево и за нейните структури." Доника Пламенова, студент: "Моето бъдеще ще започне първо в медицинския център в Генерал Тошево. Надявам се да остана тук, да се развивам тук."

Програмата се актуализира всяка година, за да има повече щастливо реализирани хора като Марияна.