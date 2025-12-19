Ресторантьори напомнят: Консумация извън куверта в новогодишната нощ ще може да се плаща само в брой

В Русе кувертите за новогодишната нощ са между 150 и 250 лева, а заведенията ще са пълни. От Съюза на хотелиерите и ресторантьорите напомнят, че консумация извън куверта ще може да се заплаща само в брой. Причината е, че банковата система ще има технически промени заради приемането на еврото.

Къде русенци предпочитат да празнуват на Нова година – вкъщи или на заведение и защо.

"В къщи, разбира се. Ще имам гости от Франция". "За Нова година ще се намираме в Гърция. Ние там живеем, там работим". "На заведение отдавна съм престанала да ходя. Плюс това съм самичка и сигурно вкъщи ще бъда". "Вкъщи предпочитам. По ми е добре е по-евтино излиза. Не ми харесва в заведение. Харесва ми вкъщи със семейството". "По-скоро вкъщи. Цените прекалено високи тези година". "Цените не ми допадат и обстановката. Не получавам като качество това, което се очаква, и е твърде висока цената". "Вкъщи – много ясно. И на работа преди това".

Попадаме и на румънци. Първият мъж предпочита ресторант с приятелите и семейството.

"- Не е ли много скъпо? - Скъпо е, но цените в Източна Европа все още са по-добри от тези в Западна". "Може би с приятели. Но не вкъщи, а в Букурещ".

И въпреки че екипът на БНТ не попадна на хора, предпочели заведение пред дома, кувертите в Русе са почти изкупени.

Мая Русанова, председател на Съюз на хотелиерите и ресторантьорите - Русе: "Още през месец септември, октомври постъпиха първите запитвания за празничната нощ. Бяха заети резервации, които до голяма степен са предварително платени, предвид факта, че има неяснота как ще се превалутира и в какво положение ще бъдем до 31-ви 12-и".

Навръх Нова година пос терминалите няма да работят за час-два, съобщават от банките. Така че ако искате още нещо извън куверта – предвидете си пари в брой. Може ли обаче така да се объркат сметките?

Мая Русанова, председател на Съюз на хотелиерите и ресторантьорите - Русе: "Разбира се, че е възможно. Въпросът е да можем да реагираме бързо, тъй като не знаем какви форсмажорни обстоятелства биха ни сполетели. Да, ще гледаме максимално да не създаваме дискомфорт на гостите. Защото не е нормално в единайсет и половина да ти кажат "Доплати си сметката", а вече в два или в три на новата сметка, когато вече не си толкова адекватен, да я платиш в брой, да стоиш или да чакаш да ти извадят сметката, да има проблеми със системите. Въпреки всичко смятам, че ще се справим".

И все пак – пълни ли са заведенията за Нова година?

Мая Русанова, председател на Съюз на хотелиерите и ресторантьорите - Русе: "Една голяма част от заведенията категорично отказаха да правят Нова година. Точно поради тази причина, че смятат, че ще има доста проблеми в новогодишната нощ. Отделно, че програмите са много скъпи и впоследствие това увеличава и цените на кувертите. Но тези, които са решили да работят, наистина са пълни. Кувертите варират от 145 - 150 лева – най-ниските куверти, до 230 - 250 – максимално високите специално за нашия град".

Ако все пак решите да посрещнете Новата година в заведение – подсигурете се с пари в брой. Особено ако прецените, че включеното в куверта няма да ви е достатъчно. Със сигурност работа ще свършат и левове, и евро.