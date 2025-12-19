БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:20 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:50 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Ресторантьори напомнят: Консумация извън куверта в новогодишната нощ ще може да се плаща само в брой

от БНТ , Репортер: Роман Сушков
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Русе кувертите за новогодишната нощ са между 150 и 250 лева, а заведенията ще са пълни. От Съюза на хотелиерите и ресторантьорите напомнят, че консумация извън куверта ще може да се заплаща само в брой. Причината е, че банковата система ще има технически промени заради приемането на еврото.

Къде русенци предпочитат да празнуват на Нова година – вкъщи или на заведение и защо.

"В къщи, разбира се. Ще имам гости от Франция".

"За Нова година ще се намираме в Гърция. Ние там живеем, там работим".

"На заведение отдавна съм престанала да ходя. Плюс това съм самичка и сигурно вкъщи ще бъда".

"Вкъщи предпочитам. По ми е добре е по-евтино излиза. Не ми харесва в заведение. Харесва ми вкъщи със семейството".

"По-скоро вкъщи. Цените прекалено високи тези година".

"Цените не ми допадат и обстановката. Не получавам като качество това, което се очаква, и е твърде висока цената".

"Вкъщи – много ясно. И на работа преди това".

Попадаме и на румънци. Първият мъж предпочита ресторант с приятелите и семейството.

"- Не е ли много скъпо?

- Скъпо е, но цените в Източна Европа все още са по-добри от тези в Западна".

"Може би с приятели. Но не вкъщи, а в Букурещ".

И въпреки че екипът на БНТ не попадна на хора, предпочели заведение пред дома, кувертите в Русе са почти изкупени.

Мая Русанова, председател на Съюз на хотелиерите и ресторантьорите - Русе: "Още през месец септември, октомври постъпиха първите запитвания за празничната нощ. Бяха заети резервации, които до голяма степен са предварително платени, предвид факта, че има неяснота как ще се превалутира и в какво положение ще бъдем до 31-ви 12-и".

Навръх Нова година пос терминалите няма да работят за час-два, съобщават от банките. Така че ако искате още нещо извън куверта – предвидете си пари в брой. Може ли обаче така да се объркат сметките?

Мая Русанова, председател на Съюз на хотелиерите и ресторантьорите - Русе: "Разбира се, че е възможно. Въпросът е да можем да реагираме бързо, тъй като не знаем какви форсмажорни обстоятелства биха ни сполетели. Да, ще гледаме максимално да не създаваме дискомфорт на гостите. Защото не е нормално в единайсет и половина да ти кажат "Доплати си сметката", а вече в два или в три на новата сметка, когато вече не си толкова адекватен, да я платиш в брой, да стоиш или да чакаш да ти извадят сметката, да има проблеми със системите. Въпреки всичко смятам, че ще се справим".

И все пак – пълни ли са заведенията за Нова година?

Мая Русанова, председател на Съюз на хотелиерите и ресторантьорите - Русе: "Една голяма част от заведенията категорично отказаха да правят Нова година. Точно поради тази причина, че смятат, че ще има доста проблеми в новогодишната нощ. Отделно, че програмите са много скъпи и впоследствие това увеличава и цените на кувертите. Но тези, които са решили да работят, наистина са пълни. Кувертите варират от 145 - 150 лева – най-ниските куверти, до 230 - 250 – максимално високите специално за нашия град".

Ако все пак решите да посрещнете Новата година в заведение – подсигурете се с пари в брой. Особено ако прецените, че включеното в куверта няма да ви е достатъчно. Със сигурност работа ще свършат и левове, и евро.

#плащане в новогодишната нощ #кувери за нова година

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян на 22 декември заради повреда
Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян на 22 декември заради повреда
Коледни светлини: Празнична украса в Смолян Коледни светлини: Празнична украса в Смолян
Чете се за: 00:22 мин.
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл" След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"
Чете се за: 03:05 мин.
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Чете се за: 03:45 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв. Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:20 мин.
В Генерал Тошево привличат медици и учители чрез стипендии за дефицитни специалности В Генерал Тошево привличат медици и учители чрез стипендии за дефицитни специалности
Чете се за: 04:15 мин.

