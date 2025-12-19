ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд. евро

Заем в размер на 90 милиарда евро за следващите две години ще получи Украйна от ЕС. За това се договориха лидерите на страните-членки през изминалата нощ. Финансирането ще бъде осигурено не от замразените в Европа руски активи, а чрез общ европейски заем от от капиталовите пазари. Украйна ще трябва да върне средствата, само ако след войната получи репарации от Русия.

Ако това не стане, заемът все пак ще бъде погасен със замразените в Европа руски активират.

Белгия, в която се намират по-голямата част от замразените в Европа руски активи, категорично се противопоставяше на използването им в момента за репарационен заем за Украйна. Страната обаче активно работеше по другия план - за общ европейски заем за Киев, гарантиран от европейския бюджет. След многочасови разговори белгийският премиер Барт Де Вевер успя да убеди и останалите страни.

Барт Де Вевер, министър-председател на Белгия: "Мисля, че Украйна спечели. Тя получи спешното, предвидимо и надеждно финансиране, от което се нуждае за следващите две години, въз основа на заем от ЕС на капиталовите пазари, подкрепен от европейския бюджетен резерв. Това не е крехка конструкция. Това е правно стабилно и финансово надеждно европейско решение. Избегнахме хаоса, избегнахме разделението, Европа остана обединена".

Руските замразени активи остават в Европа, при това за дълго време. Ако след войната, Русия откаже да плаща репарации на Украйна, Европа все пак ще ги предостави на Киев.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "От една страна, предложихме ЕС да заеме пари от капиталовите пазари. А от друга страна, разработихме репарационния заем. Миналата седмица изпратихме ясно и силно политическо послание, като обездвижихме руски активи в ЕС в дългосрочен план. И въз основа на това се съгласихме да намерим решение за финансирането на Украйна за следващите две години". Антонио Коща, председател на Европейския съвет: "Спешно ще предоставим заем, подкрепен от бюджета на ЕС. Това ще отговори на неотложните финансови нужди на Украйна. Украйна ще изплати този заем, едва след като Русия плати репарации. Съюзът си запазва правото да използва обездвижените активи за изплащане на този заем".

Решението за общ европейски заем за Украйна беше подкрепено единодушно от всички държави. Унгарският премиер Виктор Орбан също гласува за него, въпреки че досега блокираше всякаква помощ за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия отказаха обаче да участват за гаранциите за заема.

Снимки: БГНЕС

Украинският президент Зеленски благодари на европейските лидери. За следващите две години страната му се нуждае от 135 милиарда евро, за да оцелее.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Това е значителна подкрепа, която наистина укрепва нашата устойчивост. Важно е, че руските активи остават блокирани и че Украйна получи финансова гаранция за сигурност за следващите години. Благодаря за резултата и единството. Заедно защитаваме бъдещето на нашия континент".

Русия, в лицето на специалния пратеник на Путин Кирил Дмитриев се опита да омаловажи европейското решение. Отговорът на белгийския премиер беше категоричен: "Путин трябва да знае, че ще осигурим достатъчно финансиране за Украйна, за да продължи да се бие. Заемът е добра новина за Украйна и лоша за Путин".