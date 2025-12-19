БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС с финансова подкрепа за Украйна: Киев ще получи заем от 90 млрд. евро

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Запази
финансова подкрепа украйна киев получи заем млрд евро
Слушай новината

Заем в размер на 90 милиарда евро за следващите две години ще получи Украйна от ЕС. За това се договориха лидерите на страните-членки през изминалата нощ. Финансирането ще бъде осигурено не от замразените в Европа руски активи, а чрез общ европейски заем от от капиталовите пазари. Украйна ще трябва да върне средствата, само ако след войната получи репарации от Русия.

Ако това не стане, заемът все пак ще бъде погасен със замразените в Европа руски активират.

Белгия, в която се намират по-голямата част от замразените в Европа руски активи, категорично се противопоставяше на използването им в момента за репарационен заем за Украйна. Страната обаче активно работеше по другия план - за общ европейски заем за Киев, гарантиран от европейския бюджет. След многочасови разговори белгийският премиер Барт Де Вевер успя да убеди и останалите страни.

Барт Де Вевер, министър-председател на Белгия: "Мисля, че Украйна спечели. Тя получи спешното, предвидимо и надеждно финансиране, от което се нуждае за следващите две години, въз основа на заем от ЕС на капиталовите пазари, подкрепен от европейския бюджетен резерв. Това не е крехка конструкция. Това е правно стабилно и финансово надеждно европейско решение. Избегнахме хаоса, избегнахме разделението, Европа остана обединена".

Руските замразени активи остават в Европа, при това за дълго време. Ако след войната, Русия откаже да плаща репарации на Украйна, Европа все пак ще ги предостави на Киев.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "От една страна, предложихме ЕС да заеме пари от капиталовите пазари. А от друга страна, разработихме репарационния заем. Миналата седмица изпратихме ясно и силно политическо послание, като обездвижихме руски активи в ЕС в дългосрочен план. И въз основа на това се съгласихме да намерим решение за финансирането на Украйна за следващите две години".

Антонио Коща, председател на Европейския съвет: "Спешно ще предоставим заем, подкрепен от бюджета на ЕС. Това ще отговори на неотложните финансови нужди на Украйна. Украйна ще изплати този заем, едва след като Русия плати репарации. Съюзът си запазва правото да използва обездвижените активи за изплащане на този заем".

Решението за общ европейски заем за Украйна беше подкрепено единодушно от всички държави. Унгарският премиер Виктор Орбан също гласува за него, въпреки че досега блокираше всякаква помощ за Украйна. Унгария, Словакия и Чехия отказаха обаче да участват за гаранциите за заема.

Снимки: БГНЕС

Украинският президент Зеленски благодари на европейските лидери. За следващите две години страната му се нуждае от 135 милиарда евро, за да оцелее.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Това е значителна подкрепа, която наистина укрепва нашата устойчивост. Важно е, че руските активи остават блокирани и че Украйна получи финансова гаранция за сигурност за следващите години. Благодаря за резултата и единството. Заедно защитаваме бъдещето на нашия континент".

Русия, в лицето на специалния пратеник на Путин Кирил Дмитриев се опита да омаловажи европейското решение. Отговорът на белгийския премиер беше категоричен: "Путин трябва да знае, че ще осигурим достатъчно финансиране за Украйна, за да продължи да се бие. Заемът е добра новина за Украйна и лоша за Путин".

#заем от ЕС #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
1
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
2
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Нов протест в центъра на София
3
Нов протест в центъра на София
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
5
Фалшиво евро: Трима души са задържани след акция на СДВР в столицата
Консултациите при президента приключват с разговори с "Величие"
6
Консултациите при президента приключват с разговори с...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Европа

Володимир Зеленски с визита в Полша в ключов за Украйна момент
Володимир Зеленски с визита в Полша в ключов за Украйна момент
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
Чете се за: 05:30 мин.
САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години САЩ дават 800 милиона долара на Украйна през следващите две години
Чете се за: 00:55 мин.
Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години Заем за Украйна: Евролидерите одобриха 90 милиарда евро за следващите две години
Чете се за: 01:55 мин.
ЕС отлага подписването на търговското споразумение с Меркосур ЕС отлага подписването на търговското споразумение с Меркосур
Чете се за: 01:02 мин.
Среща на върха в Брюксел: Ще бъде ли отпуснат заем за Украйна Среща на върха в Брюксел: Ще бъде ли отпуснат заем за Украйна
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се очакват?
Еврозоната и валутният курс в чейндж бюрата - какви промени се...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на Митко от Цалапица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Задържаха в София 29-годишен мъж за разпространение на детска порнография Задържаха в София 29-годишен мъж за разпространение на детска порнография
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
Чете се за: 05:30 мин.
По света
Отчетоха повишение на фините прахови частици в няколко града в...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ