Задържани са двама руснаци в София

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
Сигурност и правосъдие
арест - белезници - задържан - затвор
Снимка: илюстративна
Руските граждани Олег Олшански и Сергей Ивин са били арестувани на летището в София по искане на Съединените щати, предаде агенция ТАСС. Руското посолство в България съобщи за ТАСС, че руснаците са задържани в предварителен арест, а делата им за екстрадиция се разглеждат в съда.

Според консулския отдел на руското посолство, български съд вече е издал заповед за екстрадиция срещу Олшански, която ще бъде обжалвана от адвокатите му пред по-висша инстанция. Все още не е проведено заседание по делото на Ивин.

„Нашият екип е във връзка с руснаците и техните адвокати“, съобщиха още от консулския отдел на дипломатическата мисия.

