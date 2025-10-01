БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:45 мин.

Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"

Ива Стойкова
По света
Избухнал е пожар в жилищна сграда

полицията затвори търговски център германия заради терористична заплаха
Прочутият фестивал "Октоберфест" беше затворен след експлозия в Мюнхен, съобщи германската полиция.

Избухнал е пожар в жилищна сграда.

Един човек е тежко ранен. Сигналът е подаден в 4.40 ч. местно време.

Силите на реда са открили експлозиви в сградата. Засега не се потвърждава информация на вестник "Билд", според която е имало изстрели и един човек е загинал.

Изданието пише, че извършителят е предизвикал експлозията и пожара преди да се самоубие.

Полицията разследва връзка с бирения фестивал. Няма опасност за населението, съобщи говорител на полицията.

