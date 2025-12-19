Приключиха консултациите при президента, връчва проучвателен мандат след Нова година

Президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент след Нова година. Това обяви държавният глава по време на консултациите с най-малката група в 51-вото Народно събрание - тази на "Величие".

След като приключи и последната среща с парламентарната група на "Величие", президентът Румен Радев обяви общото мнение, че 51-вото Народно събрание е изчерпано, политическият диалог - разрушен, а извънредните парламентарни избори са на хоризонта. Държавният глава призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите. Обяви, че първият проучвателен мандат ще връчи след Нова година.

Заключението от консултациите е, че се върви към предсрочни парламентарни избори, обобщи държавният глава.

Румен Радев, президент на България: "Очаквам партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите, и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласове, а това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките".

И обяви.

Президентът се обърна и към управляващите досега да носят своята политическа отговорност до встъпването на служебното правителство, без да абдикират от конституционните си задължения.

Румен Радев, президент на България: "Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала, за гарантиране стабилност на бизнеса и социална защита за хората в прехода към еворозоната. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти".

Ивелин Михайлов, председател на ПГ на "Величие": "Не само изборите са проблем, а и след изборния процес, защото ако продължи това беззаконие, можем да кажем на българския народ, че не се намираме в демокрация... Това Народно събрание не може да извърши управленски функции, които минимално да подобрят живота на хората".

Според Ивелин Михайлов този парламент е абсолютно нелегитимен от самото му начало.

