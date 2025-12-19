БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Столичната община въвежда зелен билет за градския транспорт от 20 до 22 декември

Зеленият билет е на стойност 1 лв. и важи за целия ден

зелен билет
Снимка: БГНЕС
Столичната община въвежда зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота (20 декември), неделя (21 декември) и понеделник (22 декември), съобщават от пресцентъра на Столичната община.

За същия период паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

Мярката се въвежда във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и вероятността от задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве.

Зеленият билет е на стойност 1 лв. и важи за целия ден, включително за нощния градски транспорт.

