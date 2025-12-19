БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отчетоха повишение на фините прахови частици в няколко града в страната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
Отчетоха повишение на фините прахови частици в няколко града в страната
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Повишение на фините прахови частици в няколко градове в страната в четвъртък, 18 декември, отчетоха от Изпълнителната агенция по околна среда. Според данните от всекидневния бюлетин, публикувани на сайта на Агенцията, най-сериозното превишаване е регистрирано в София – от 2,05 до 3,48 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър (µg/m3). В Пловдив стойностите варират от между 2,18 и 2,82 пъти, в Перник – 2,8 пъти, в Сливен – 2,18 пъти.

Столичната община публикува на сайта си данни от мобилна автоматична измервателна станция за качество на атмосферния въздух, разположена в район "Оборище", според които на 18 декември стойността на фините прахови частици в София е била 148,5 микрограма на кубичен метър. В 1.00 ч. днес са измерени над 218 микрограма на кубичен метър, а в 11.00 ч. стойностите са 169,67 микрограма на кубичен метър.

От Столичната община са публикували и препоръки към гражданите, сред които да използват обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша и по възможност да преминават от отопление на твърдо гориво към друг вид отопление.

Според публикуваните от Столичната община прогнозни данни на Националния институт по метеорология и хидрология за качеството на въздуха за 20 декември се очаква умерено превишение на нормите в района на столичния кв. "Павлово".

#замърсяване на въздуха

Последвайте ни

ТОП 24

79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ "Тракия"
1
79-годишна жена е загиналата при тежкия инцидент снощи на АМ...
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
2
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема връщането на ресто
3
15 дни преди еврото: Експеримент на БНТ провери колко време отнема...
Нов протест в центъра на София
4
Нов протест в центъра на София
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Депутатите без охрана от НСО – комисията гласува "за" на първо четене
6
Депутатите без охрана от НСО – комисията гласува...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
2
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
3
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
4
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години
6
Легендата на българската борба Боян Радев почина на 83 години

Още от: Регионални

Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците
Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците
Възрастен мъж загина при пожар в Русе Възрастен мъж загина при пожар в Русе
Чете се за: 00:27 мин.
Откриха тяло на загинал мъж при спасителна акция на Витоша Откриха тяло на загинал мъж при спасителна акция на Витоша
Чете се за: 01:57 мин.
Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна АГ болница
Чете се за: 02:00 мин.
Срути се една от камбанариите на храма в Брегово Срути се една от камбанариите на храма в Брегово
Чете се за: 00:45 мин.
Кметът на Перник сезира КЕВР за проблеми с отоплението Кметът на Перник сезира КЕВР за проблеми с отоплението
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
За справедлив и траен мир: ЕС с финансова подкрепа за Украйна
Чете се за: 05:30 мин.
По света
Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна Спор в парламента за позицията на България относно заема за Украйна
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година Президентът връчва първия мандат за ново правителство след Нова година
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците Контрол на пътя: Допълнителни екипи на "Пътна полиция" ще следят трафика през празниците
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Прокуратурата в Пловдив разследва кражба на крупна сума от частна...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Бойко Борисов: Дойдат ли избори, веднага започват приказките за...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Партия "Величие" настоява за машинно гласуване с гаранции...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Откриха тяло на загинал мъж при спасителна акция на Витоша
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ