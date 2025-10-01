БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора

Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Обменът е по програма Еразъм+

Снимка: Младежки гвардейски отряди
27 младежи от 15 български града са на посещение в Италия чрез обмен по програма Еразъм+. В продължение на четири дни те провеждат срещи с представители на различни държавни институции, които да им помогнат да опознаят структурата на държавната власт на Ботуша.

Младежите са настоящи и бивши членове на Младежките гвардейски отряди.

В най-натоварения ден от програмата младежите и официалните лица проведоха срещи в Министерството на външните работи и международното сътрудничество, Министерството на труда и социалните политики, Министерството на образованието и заслугите и Сената на италианската република.

"Ако преди време светът се е променял на 5 или 10 години сега всичко се случва много по-бързо. И политиците трябва да отговорят на скоростта на тези промени. Младежите са взискателни и искат всичко да се случва много бързо. Те имат поглед към бъдещето и искат процесите да се управляват по добър начин, за да получат най-доброто за себе си. Една от целите на обмена е изграждането на бъдещите лидери на обществото ни. Които да могат да отстояват позицията си, да могат да ръководят процесите и да бъдат моторът на идеите".

Младежките гвардейски отряди в България стартират своята дейност преди 7 години по идея на д-р Денислава Ангелова. Тяхната цел е да възпитават у младежите дисциплина, отговорност и родолюбие.

снимки: Фейсук - Младежки гвардейски отряди

Визитата на младежките гвардейски отряди и официалните лица от българска страна ще продължи с посещение във Ватикана, среща с представители на Италианския олимпийски комитет и университета Линк Кампус.

Aвтор: Радостин Любомиров

#Младежки гвардейски отряд #визита #Италия

Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса
Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест" Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров Ибиса, плажовете са затворени 254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров Ибиса, плажовете са затворени
Чете се за: 02:55 мин.
Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. евро за производство на дронове ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. евро за производство на дронове
Чете се за: 02:37 мин.
Христо Грозев с наградата „Журналист на годината“ на PRIX EUROPA в Берлин Христо Грозев с наградата „Журналист на годината“ на PRIX EUROPA в Берлин
Чете се за: 02:55 мин.

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
