Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора

27 младежи от 15 български града са на посещение в Италия чрез обмен по програма Еразъм+. В продължение на четири дни те провеждат срещи с представители на различни държавни институции, които да им помогнат да опознаят структурата на държавната власт на Ботуша.

Младежите са настоящи и бивши членове на Младежките гвардейски отряди.

В най-натоварения ден от програмата младежите и официалните лица проведоха срещи в Министерството на външните работи и международното сътрудничество, Министерството на труда и социалните политики, Министерството на образованието и заслугите и Сената на италианската република.

"Ако преди време светът се е променял на 5 или 10 години сега всичко се случва много по-бързо. И политиците трябва да отговорят на скоростта на тези промени. Младежите са взискателни и искат всичко да се случва много бързо. Те имат поглед към бъдещето и искат процесите да се управляват по добър начин, за да получат най-доброто за себе си. Една от целите на обмена е изграждането на бъдещите лидери на обществото ни. Които да могат да отстояват позицията си, да могат да ръководят процесите и да бъдат моторът на идеите".

Младежките гвардейски отряди в България стартират своята дейност преди 7 години по идея на д-р Денислава Ангелова. Тяхната цел е да възпитават у младежите дисциплина, отговорност и родолюбие.

снимки: Фейсук - Младежки гвардейски отряди

Визитата на младежките гвардейски отряди и официалните лица от българска страна ще продължи с посещение във Ватикана, среща с представители на Италианския олимпийски комитет и университета Линк Кампус.

Aвтор: Радостин Любомиров