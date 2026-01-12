ЕС обмисля по-строги санкции срещу Иран заради насилието над протестиращи

Обмисляме по-нататъшни и по-строги санкции срещу Иран, напълно неприемливо е мирни демонстранти да бъдат задържани и избивани, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отново посочи, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС. Говорителят добави, че иранският народ трябва да определи кой да го представлява, в отговор на въпрос дали ЕС е в контакт с наследника на последния ирански шах Мохамед Реза Пахлави.

Изразяваме съпричастие с изключително смелите граждани на Иран, те имат нашата пълна подкрепа, протестите са за свобода и осъждаме употребата на сила срещу демонстрантите, каза говорителят. Той заяви, че няма коментар на хипотетични сценарии, попитан как оценява изразената от САЩ готовност за военни мерки.

Готови сме да предложим по-тежки санкции срещу Иран, това решение ще има нужда от единодушна подкрепа в Съвета на ЕС. Призоваваме властта в Техеран да чуе иранските граждани, които настояват за промяна, посочи говорителят.

Той съобщи, че за утре е насрочена извънредна среща за Иран на Съвета по политиката за сигурност. Съветът се състои от посланиците на страните от ЕС в Брюксел и заседава под председателството на европейската външнополитическа служба.