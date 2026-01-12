БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС обмисля по-строги санкции срещу Иран заради насилието над протестиращи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Европа
Запази

Неприемливо е мирни демонстранти да бъдат задържани и избивани, заяви днес говорител на Европейската комисия

гласуваха българските евродепутати новата европейска комисия
Слушай новината

Обмисляме по-нататъшни и по-строги санкции срещу Иран, напълно неприемливо е мирни демонстранти да бъдат задържани и избивани, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той отново посочи, че смяната на режима в Техеран не е част от политиката на ЕС. Говорителят добави, че иранският народ трябва да определи кой да го представлява, в отговор на въпрос дали ЕС е в контакт с наследника на последния ирански шах Мохамед Реза Пахлави.

Изразяваме съпричастие с изключително смелите граждани на Иран, те имат нашата пълна подкрепа, протестите са за свобода и осъждаме употребата на сила срещу демонстрантите, каза говорителят. Той заяви, че няма коментар на хипотетични сценарии, попитан как оценява изразената от САЩ готовност за военни мерки.

Готови сме да предложим по-тежки санкции срещу Иран, това решение ще има нужда от единодушна подкрепа в Съвета на ЕС. Призоваваме властта в Техеран да чуе иранските граждани, които настояват за промяна, посочи говорителят.

Той съобщи, че за утре е насрочена извънредна среща за Иран на Съвета по политиката за сигурност. Съветът се състои от посланиците на страните от ЕС в Брюксел и заседава под председателството на европейската външнополитическа служба.

#ЕК #Иран #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
5
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
3
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
6
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент

Още от: По света

"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Инцидент в Лос Анджелис по време на демонстрации в подкрепа на иранския народ Инцидент в Лос Анджелис по време на демонстрации в подкрепа на иранския народ
Чете се за: 00:35 мин.
Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с вандалския акт срещу посолството Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с вандалския акт срещу посолството
Чете се за: 02:57 мин.
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса Войната в Украйна: Поредна атака с дронове в Одеса
Чете се за: 01:00 мин.
Протестите в Иран не стихват Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ