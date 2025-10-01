Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)

Инцидентът е станал около 14:00 часа на столичния булевард "Илиянци"
Девет пострадали при катастрофа между бус и спрял тир. Инцидентът е станал около 14:00 часа на столичния булевард "Илиянци".
По информация на СДВР бус с пътници се е блъснал в спрял камион. Изясняват се причините за катастрофата.
От Спешна помощ съобщиха, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9 пострадали - всички от буса, който е превозвал работници.
Най-тежко пострадал с множество наранявания е шофьорът на буса. Той и още двама ранени са транспортирани към болници.
снимки: Виктор Борисов, БНТ