БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)

Йоана Миланова от Йоана Миланова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Инцидентът е станал около 14:00 часа на столичния булевард "Илиянци"

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
Слушай новината

Девет пострадали при катастрофа между бус и спрял тир. Инцидентът е станал около 14:00 часа на столичния булевард "Илиянци".

По информация на СДВР бус с пътници се е блъснал в спрял камион. Изясняват се причините за катастрофата.

От Спешна помощ съобщиха, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9 пострадали - всички от буса, който е превозвал работници.

Най-тежко пострадал с множество наранявания е шофьорът на буса. Той и още двама ранени са транспортирани към болници.

снимки: Виктор Борисов, БНТ

#тежка катастрофа в София #пострадали при катастрофа #илиянци

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
2
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
3
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
4
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
5
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
6
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Регионални

Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Съдът потвърди премахването на незаконни конструкции на автокъща в Борисовата градина Съдът потвърди премахването на незаконни конструкции на автокъща в Борисовата градина
Чете се за: 01:35 мин.
Започна дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол Започна дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол
Чете се за: 00:42 мин.
Два автобуса се сблъскаха тази сутрин в Пловдив (СНИМКИ) Два автобуса се сблъскаха тази сутрин в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
640 нарушения за 4 месеца: Общинските камери в Пловдив засичат нагли шофьори 640 нарушения за 4 месеца: Общинските камери в Пловдив засичат нагли шофьори
Чете се за: 02:50 мин.
Обучават спасителни кучета и техните водачи край Банско Обучават спасителни кучета и техните водачи край Банско
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ