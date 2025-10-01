БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете

Според родителите учителката, която се е грижела за дъщеря им, е упражнявала и сексуално насилие.

Районната прокуратура в Бургас разследва сигнал за насилие в детска градина в Каблешково. Според родителите на 4-годишно момиченце учителката, която се е грижела за дъщеря им, е упражнявала и сексуално насилие.

Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура - Бургас: "Готови са заключенията по назначената комплексна съдебномедицинска експертиза и искам да уверя обществото, че към настоящия момент не са на лице от тази експертиза доказателства относно извършване на сексуално насилие по отношение на детето, както и извършване на блудствени действия с него. Поне от събрания до този момент доказателствен материал, но ние сме готови при наличието на насрещни медицински документи да бъде назначена и една такава повторна комплексна съдебномедицинска експертиза, дори ако е възможно това да бъде направено в друг съдебен район. Вярно е, че има увреждания по пръстчетата. Ще продължава разследване и в тази насока. Да се установи по възможност механизмът и от кого са извършени евентуално, ако това въобще е станало в тази среда на детската градина."

Родител на дете в детската градина: "Преди това абсолютно нищо не бях чула по въпроса, дори въпросната госпожа е замествала при моето дете, но много сме шокирани, наистина от този факт."

Марияна Петкова, служител в детската градина: "Какво да ви кажа! Всички сме под стрес тук.

-Мислите ли, че е възможно?

- Не мисля. Нормална колежка, няма нищо."

