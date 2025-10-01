"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони, бодикамери или чакаме концерта на Iron Maiden? (ОБЗОР)

Темата с подкупните служители на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" отекна и в парламента. Първи реагираха от ДБ с предложение - хората на терен да носят бодикамери. От ГЕРБ отидоха по-далеч, настояват Агенцията да се закрие.

Ивайло Мирчев, ПГ на ПП-ДБ: Много трудно е да намериш некорумпиран даяджия, когато им се сложат тези камери по начина, по който го предложихме между другото в МВР, ако помните. Тази промяна се надяваме сега да бъде гласувана, за да може на концертa на Iron Maiden да не се налага да проверяваме пак дали работи системата.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: И бодита да им сложите все тая. Моето предложение е категорично да се закрие тази агенция незабавно. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другата - толсистемата може да я прави безпроблемно. Претоварването на колите - толсистемата, превишена скорост - толситемата. Тирове - всичко толсистема. И накрая трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно! А иначе каквото искат... И комбинезон може да им сложат.





Делян Пеевски, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": По тази тема подкрепям г-н Борисов. Разговаряхме сутринта да ги закрием направо. Ми ще го помислим в МВР ли, къде да се прехвърли, но след това, което се видя - за мен трябва веднага да бъдат закрити.

От БСП напомниха, че идеята за единен контролен орган за движение по пътищата не е нова. Очакват конкретните предложенията на правителството.

Кирил Добрев - ПГ на "БСП-ОЛ": Не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от три даже 4 контролни органи. Тя е обсъждана и с премиера, и с министъра на транспорта. Така, че като обединим камерите - общинските и тези на КАТ, и глобите - стават само от КАТ, така да имаме и единен контролен орган за контрол на движението по пътищата.

Известни резерви към закриване на агенцията изразиха от ПП, "Възраждане" и АПС.

Асен Василев, ПГ на ПП-ДБ: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ! Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата. Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на база на това какви са функциите на ДАИ, а не на база на това, че някой се е изложил пред чужденците. Никола Димитров - ПГ на "Възраждане": Ако няма наказания за по-висшите инстанции, за самите министерства и ръководителите на тези агенции, а само и единствено да изгарят едни калинки надолу по веригата, които са събирали медец, който после да дадат по-нагоре, то няма как да се случи реформа.





Хасан Адемов, ПГ на АПС: Ако закриването на тази институция ще реши проблемите с корупцията в този сектор - изобщо в държавата, сме съгласни! Но това предложение по-скоро ми прилича на рефрена: "Няма човек, няма институция, няма проблем".

"Величие" подкрепят закриването на агенцията.

Ивелин Михайлов, председател на ПГ на "Величие": При автоматизация на процесите в момента, както е с толсистемата - нормално е да се закрият. Има други електронни уреди, които изчисляват и вече наистина КАТ са достатъчно на брой хора, така че съм "да".

Лидерът на ГЕРБ коментира също, че две са най-важните задачи, с които правителството трябва да се справи. Това са решаване на проблемите с водата и цените.

Управляващи и опозиция кръстосаха саби и на тема бюджет

Мартин Димитров - ПГ на ПП-ДБ: Фискалният съвет вече говори за 5,1% дефицит,което е негативен рекорд на новата история на България. Сега те ще опитат със счетоводни хватки, това е ясно. Но ситуацията е крайно обезпокоителна. Ако не бъдат взети спешни мерки отиваме към румънски сценарий, който влече след себе си вдигане на данъци, висока инфлация, ще удари всеки българин по джоба ще вдигне цените. Хасан Адемов - ПГ на АПС: Изключително тревожни са данните за бюджета. Не смятам, че откриваме топлата вода, защото още при приемането на бюджета за 2025 беше ясно, че приходите са изключително напрегнати.



Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: Аз мисля, че има още време до вкарването на бюджета, първият бюджет в евро. Приходните агенции ще се справят, надявам се.

ПП смятат, че пари има за всичко, стига да се харчат правилно.

Асен Василев - ПГ на ПП-ДБ: Видяхме последните 4 години, че ако не се отделят 9 милиарда за касичките на Пеевски, има пари за всичко. И заплатите растяха по-бързо от инфлацията, и програмата, която е свързана с общините, тръгна, имаше средства за магистралите, на които сега им режат лентичките Делян Пеевски - председател на ПГ на ДПС - Ново начало": Това са едни крадци, които грабиха Митниците и всички проблеми са заради тях. Те нямат право да предлагат нищо. Крадците нямат право да говорят за Митници, за приходи и за бюджет, защото ограбиха държавата, заедно с баща им Румен Радев.

Очаква се до 30 октомври бюджетът за догодина да влезе в Народното събрание.