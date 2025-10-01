БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони, бодикамери или чакаме концерта на Iron Maiden? (ОБЗОР)

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Запази

Темата с подкупните служители на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" отекна и в парламента

Автомобилна администрация - обвиняеми - Роби Уилямс
Снимка: БТА
Слушай новината

Темата с подкупните служители на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" отекна и в парламента. Първи реагираха от ДБ с предложение - хората на терен да носят бодикамери. От ГЕРБ отидоха по-далеч, настояват Агенцията да се закрие.

Ивайло Мирчев, ПГ на ПП-ДБ: Много трудно е да намериш некорумпиран даяджия, когато им се сложат тези камери по начина, по който го предложихме между другото в МВР, ако помните. Тази промяна се надяваме сега да бъде гласувана, за да може на концертa на Iron Maiden да не се налага да проверяваме пак дали работи системата.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: И бодита да им сложите все тая. Моето предложение е категорично да се закрие тази агенция незабавно. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другата - толсистемата може да я прави безпроблемно. Претоварването на колите - толсистемата, превишена скорост - толситемата. Тирове - всичко толсистема. И накрая трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно! А иначе каквото искат... И комбинезон може да им сложат.


Делян Пеевски, председател на ПГ на "ДПС - Ново начало": По тази тема подкрепям г-н Борисов. Разговаряхме сутринта да ги закрием направо. Ми ще го помислим в МВР ли, къде да се прехвърли, но след това, което се видя - за мен трябва веднага да бъдат закрити.

От БСП напомниха, че идеята за единен контролен орган за движение по пътищата не е нова. Очакват конкретните предложенията на правителството.

Кирил Добрев - ПГ на "БСП-ОЛ": Не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от три даже 4 контролни органи. Тя е обсъждана и с премиера, и с министъра на транспорта. Така, че като обединим камерите - общинските и тези на КАТ, и глобите - стават само от КАТ, така да имаме и единен контролен орган за контрол на движението по пътищата.

Известни резерви към закриване на агенцията изразиха от ПП, "Възраждане" и АПС.

Асен Василев, ПГ на ПП-ДБ: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ! Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата. Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на база на това какви са функциите на ДАИ, а не на база на това, че някой се е изложил пред чужденците.

Никола Димитров - ПГ на "Възраждане": Ако няма наказания за по-висшите инстанции, за самите министерства и ръководителите на тези агенции, а само и единствено да изгарят едни калинки надолу по веригата, които са събирали медец, който после да дадат по-нагоре, то няма как да се случи реформа.


Хасан Адемов, ПГ на АПС: Ако закриването на тази институция ще реши проблемите с корупцията в този сектор - изобщо в държавата, сме съгласни! Но това предложение по-скоро ми прилича на рефрена: "Няма човек, няма институция, няма проблем".

"Величие" подкрепят закриването на агенцията.

Ивелин Михайлов, председател на ПГ на "Величие": При автоматизация на процесите в момента, както е с толсистемата - нормално е да се закрият. Има други електронни уреди, които изчисляват и вече наистина КАТ са достатъчно на брой хора, така че съм "да".

Лидерът на ГЕРБ коментира също, че две са най-важните задачи, с които правителството трябва да се справи. Това са решаване на проблемите с водата и цените.

Управляващи и опозиция кръстосаха саби и на тема бюджет

Мартин Димитров - ПГ на ПП-ДБ: Фискалният съвет вече говори за 5,1% дефицит,което е негативен рекорд на новата история на България. Сега те ще опитат със счетоводни хватки, това е ясно. Но ситуацията е крайно обезпокоителна. Ако не бъдат взети спешни мерки отиваме към румънски сценарий, който влече след себе си вдигане на данъци, висока инфлация, ще удари всеки българин по джоба ще вдигне цените.

Хасан Адемов - ПГ на АПС: Изключително тревожни са данните за бюджета. Не смятам, че откриваме топлата вода, защото още при приемането на бюджета за 2025 беше ясно, че приходите са изключително напрегнати.

Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: Аз мисля, че има още време до вкарването на бюджета, първият бюджет в евро. Приходните агенции ще се справят, надявам се.

ПП смятат, че пари има за всичко, стига да се харчат правилно.

Асен Василев - ПГ на ПП-ДБ: Видяхме последните 4 години, че ако не се отделят 9 милиарда за касичките на Пеевски, има пари за всичко. И заплатите растяха по-бързо от инфлацията, и програмата, която е свързана с общините, тръгна, имаше средства за магистралите, на които сега им режат лентичките

Делян Пеевски - председател на ПГ на ДПС - Ново начало": Това са едни крадци, които грабиха Митниците и всички проблеми са заради тях. Те нямат право да предлагат нищо. Крадците нямат право да говорят за Митници, за приходи и за бюджет, защото ограбиха държавата, заедно с баща им Румен Радев.

Очаква се до 30 октомври бюджетът за догодина да влезе в Народното събрание.

#политически коментари #Роби Уилямс #даи #подкупи

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
2
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
3
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
4
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
5
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
6
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Политика

Министър Георг Георгиев: България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство
Министър Георг Георгиев: България и Саудитска Арабия имат значителен неизползван потенциал за икономическо партньорство
България представи визията си за енергийна сигурност на „Срещата на лидерите от Мюнхен“ в Саудитска Арабия България представи визията си за енергийна сигурност на „Срещата на лидерите от Мюнхен“ в Саудитска Арабия
Чете се за: 02:57 мин.
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията Парламентът прие на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията
Чете се за: 01:30 мин.
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация" Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:27 мин.
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация" Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
Чете се за: 01:50 мин.
Криминално
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони,...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ