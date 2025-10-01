БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
бойко борисов предлага незабавно закрие автомобилна администрация
Снимка: БТА
Моето предложение е незабавно да се закрие тази агенция. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод на двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

И бодита да им сложат, все тая, коментира Борисов в отговор на въпрос дали трябва да се сложат боди камери на служителите от ДАИ. Част от дейността на агенцията може да отиде в Пътната полиция, а с претоварването на колите и тировете може да се занимава толсистемата, предложи той.

"И накрая на толсистемата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. А иначе и комбинезон може да им сложите", каза Бойко Борисов.

В отговор на въпрос за направени предложения на "Продължаваме Промяната - Демократична България" във връзка с бюджета, Борисов каза, че не знае какви предложения са направили.

"Бяха ясни преди години, дълга стана 18 млрд. лв., взимаха по 500 млн. лв. на седмица", коментира Борисов.

Попитан има ли риск от вдигане на данъци и минаване на дефицит от 3%, лидерът на ГЕРБ заяви, че има още време до вкарването на първия бюджет в евро в парламента. Борисов изрази надежда приходните агенции да се справят.

Според Бойко Борисов има две теми, по които правителството трябва да се справи – водата и цените. Всичко останало са празнодумства, коментира той. Относно това, че сайтът за цените не работи според опозицията, Борисов каза, че това не е въпрос към него.

