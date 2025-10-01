БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Делян Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ИА "Автомобилна администрация"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
делян пеевски борисов обсъдихме закриването автомобилна администрация
Снимка: БТА
Слушай новината

Да ги закриваме направо, заяви в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, помолен да коментира думите на Бойко Борисов по-рано днес, който поиска закриване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по повод на двамата служители на агенцията, обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Разговаряхме сутринта, каза Пеевски и допълни, че по тази тема подкрепя Борисов.

"Ще го помислим, в МВР ли, къде да се прехвърлят", каза Пеевски за "Автомобилна администрация". Но след това, което се видя, за мен трябва да се закрият, посочи той.

В отговор на въпрос за дупката в бюджета, която се очертава според опозицията, Делян Пеевски заяви:

"Те са тотално неадекватни, те нямат право да предлагат нищо, те са крадци, които ограбиха митниците и всички проблеми са заради тях". Те нямат право да предлагат нищо, посочи лидерът на "ДПС - Ново начало". Според него "крадците нямат право да говорят за митници, приходи или бюджет, защото, те ограбиха държавата заедно с баща им Румен Радев."

Пеевски каза, че партията му е абсолютно против вдигане на данъци. Приходна агенция и митниците да се захващат да работят, допълни той.

В отговор на въпрос дали ще подаде сигнал до прокуратурата за "Боташ", Делян Пеевски каза, че би подал сигнал за Иво Прокопиев, за Сорос и "за всичките" – до ДАНС и до прокуратурата. Много данни имам за тях, ще видите тепърва. И за Сорос, и за Прокопиев, за цялата им група, ограбиха България, каза Пеевски. Той заяви, че тепърва ще има разкрития. Ще подадем данни и в САЩ, допълни той.

#ИА "Автомобилна администрация" #делян пеевски #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
2
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
3
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
4
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
5
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
60 са вече жертвите на земетресението във Филипините
6
60 са вече жертвите на земетресението във Филипините

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Политика

Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация"
Ивайло Мирчев: Внесохме законопроект за бодикамери в ИА "Автомобилна администрация"
Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора
Чете се за: 01:40 мин.
НА ЖИВО: Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол НА ЖИВО: Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол
Чете се за: 01:02 мин.
Наталия Киселова: Българското общество е в дълг към възрастните хора Наталия Киселова: Българското общество е в дълг към възрастните хора
Чете се за: 01:30 мин.
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация" Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
Чете се за: 02:17 мин.
НА ЖИВО: Първи работен ден на депутатите за тази седмица - ще има ли кворум? НА ЖИВО: Първи работен ден на депутатите за тази седмица - ще има ли кворум?
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на националите по волейбол
НА ЖИВО: Президентът Румен Радев връчва почетни плакети на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация" Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Делян Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ИА "Автомобилна администрация" Делян Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ИА "Автомобилна администрация"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Два автобуса се сблъскаха тази сутрин в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Изплащат пенсиите от 7 до 20 октомври
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ