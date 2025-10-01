Делян Пеевски: С Борисов обсъдихме закриването на ИА "Автомобилна администрация"

Да ги закриваме направо, заяви в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, помолен да коментира думите на Бойко Борисов по-рано днес, който поиска закриване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по повод на двамата служители на агенцията, обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Разговаряхме сутринта, каза Пеевски и допълни, че по тази тема подкрепя Борисов.

"Ще го помислим, в МВР ли, къде да се прехвърлят", каза Пеевски за "Автомобилна администрация". Но след това, което се видя, за мен трябва да се закрият, посочи той.

В отговор на въпрос за дупката в бюджета, която се очертава според опозицията, Делян Пеевски заяви:

"Те са тотално неадекватни, те нямат право да предлагат нищо, те са крадци, които ограбиха митниците и всички проблеми са заради тях". Те нямат право да предлагат нищо, посочи лидерът на "ДПС - Ново начало". Според него "крадците нямат право да говорят за митници, приходи или бюджет, защото, те ограбиха държавата заедно с баща им Румен Радев."

Пеевски каза, че партията му е абсолютно против вдигане на данъци. Приходна агенция и митниците да се захващат да работят, допълни той.

В отговор на въпрос дали ще подаде сигнал до прокуратурата за "Боташ", Делян Пеевски каза, че би подал сигнал за Иво Прокопиев, за Сорос и "за всичките" – до ДАНС и до прокуратурата. Много данни имам за тях, ще видите тепърва. И за Сорос, и за Прокопиев, за цялата им група, ограбиха България, каза Пеевски. Той заяви, че тепърва ще има разкрития. Ще подадем данни и в САЩ, допълни той.