Турист падна в пропаст край връх Вихрен
Чете се за: 00:47 мин.
Пътуваме със зелен билет 3 дни в столичния градски транспорт
Чете се за: 01:05 мин.

Турист падна в пропаст край връх Вихрен

от БНТ , Репортер: Станислава Христова
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
спасители търсят дрон изчезналия връх вихрен турист
Снимка: БГНЕС / Снимката е илюстративна
Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин планина.

Към мястото на инцидента вече се придвижват двама души от отряда на ПСС в Банско.

Те са бил качени с хеликоптер с цел по-бързо да стигнат до пострадалия. Други техни колеги също имат готовност да тръгнат към мястото на инцидента, ако се наложи.

За сега не е ясно какво е състоянието на пострадалия.

Негов приятел от групата, с която е бил, е подал сигнал за инцидента, като е посочил че туристът се е подхлъзнал от Джамджиев ръб по източния склон на пътя за Вихрен, казаха за БНТ от планинската спасителна служба.

