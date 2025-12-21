Външният министър: Процесът на работа и действия продължава, не можем да оставим държавата на пауза

Научили сме се да работим във всякакви хипотези, заяви Георг Георгиев
"Научили сме се да работим във всякакви хипотези. Работата до момента, който трябва да бъде вършена, ще бъде вършена. Конституцията не прави разлика между правителство и правителство в оставка, не превишаваме правомощията си, нито са ограничени от обстоятелството, че правителството формално е в оставка, ние няма как да абдикираме от функциите си, процесът на работа и действия продължава, не можем да оставим държавата на пауза", заяви в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.
По думите му България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. Окачестви обратните твърдения като лъжа, манипулация, дезинформация, фалшива новина. България гласува "за" дългосрочното замразяване на активите, подчерта Георг Георгиев.