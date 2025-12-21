БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Външният министър за починалия в САЩ българин: Имам увереност в действията на американските власти

У нас
Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, заяви Георг Георгиев

"Научили сме се да работим във всякакви хипотези. Работата до момента, който трябва да бъде вършена, ще бъде вършена. Конституцията не прави разлика между правителство и правителство в оставка, не превишаваме правомощията си, нито са ограничени от обстоятелството, че правителството формално е в оставка, ние няма как да абдикираме от функциите си, процесът на работа и действия продължава, не можем да оставим държавата на пауза", коментира в "Денят започва с Георги Любенов" министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев.

Изрази надежда, че ще се разбере от какво е починал българинът в САЩ.

"Имам увереност в действията на американските власти, предстои разследване и когато станат ясни резултатите ще знаме какво се е случило, работим с официална информация. Всеки гражданин трябва да се подчинява на съответната миграционна политика за легално пребиваване в която и да е държава. Доколкото ми е известно той е имал и други задържания в такива центрове за нелегални мигранти, това не е бил първият такъв случай", заяви Георг Георгиев.

По думите му България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. Окачестви обратните твърдения като лъжа, манипулация, дезинформация, фалшива новина. България гласува "за" дългосрочното замразяване на активите, подчерта Георг Георгиев.

"Българската позиция е, че ние сме и продължаваме да бъдем съпричастни с Украйна", каза още Георгиев.

