Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома

Всичко се случва в Чанчун, където кучетата били откраднати и натоварени за превоз към място, където ги чакала лоша съдба. Но те успяват да избягат – и започва истинското им приключение.

Глутницата се движи като отбор – начело с корги на име Дапанг, което постоянно проверява дали всички са заедно. Останалите кучета, включително лабрадор, ретривър и ранена немска овчарка, се подкрепят и се движат в синхрон, въпреки студа, глада и умората.

Хора започват да ги снимат и да качват видеа в Douyin, които стават супер популярни – гледани от милиони. Доброволци дори използват дронове, за да ги следят и да помогнат.

Историята трогва хора по целия свят – мнозина я наричат „като филм“, а някои дори искат да стане истинска продукция.

Накрая – най-добрата част: всички кучета успяват да се върнат живи и здрави при стопаните си след дни на бягство.

Накратко: 7 кучета бягат от опасност, държат се като екип и доказват, че приятелството и инстинктът могат да спасят живот.