Без нови правила за прием в детските градини в София, докато съдът не се произнесе

Столичната община няма да променя настройките на системата за прием в детските ясли и градини, докато Върховният административен съд не се произнесе окончателно по спирането на част от новата наредба.

Генералното класиране остава насрочено за 8 май, като при нужда датите могат да бъдат коригирани.

Десислава Желязкова зам.-кмет в направление „Образование, спорт и младежки дейности“: "Имаше промени в наредбата за класиране и съответно за прием на децата в детските градини и в яслите. Тези промени бяха приети през март месец. Обжалвани са част от тези промени. Съответно има определение на съда, което казва, че част от промените се спират. Това определение е също обжалвано от Общинския съвет, така че изчакваме съдът да се произнесе. Производството би трябвало да е бързо. Имаме готовност да реагираме в случай, че има някакво забавене, да променим датите на класиране, така че всички родители да имат достатъчно възможност да огледат последно кандидатурите си, да преценият дали искат да ги запазят така, спрямо това какви точки ще получат. Промените, които засягат най-много хора и в момента е постановено да бъдат спрени, всъщност са приравняването на постоянния и настоящия адрес. Нещо, което дойде като предложение за промяна именно от гражданския сектор. Затова за нас е изненада. Обжалване има винаги и винаги ще има, тъй като има доволни и недоволни и това е нормално. В нова ситуация сме обаче от около 2 години, тъй като съда постановява спирания веднага, т.е. не изчакваме да приключи делото, спираме действието на новоприетите наредби веднага. Това се обжалва сега, наистина приравняването на постоянния и настоящия адрес беше нещо, което по-скоро мина с голямо мнозинство през всички комисии, от всички общински съветници, тъй като постоянният и настоящият адрес са приравнени за абсолютно всичко друго, включително за кандидатстване в първи клас. Да добавим също, че наше задължение като граждани е след като променим адреса си, местоживеенето си всъщност, имаме 30 дни да променим настоящия си адрес. Очаква се всеки от нас да живее на настоящия си адрес. Така че, ако тези промени в момента биха могли да мотивират хората, наистина да изпълнят това свое законово задължение, това би било от полза и за други неща, включително за зоната, която също е обвързана с местоживеенето, приемът съответно в последствие за първи клас също."

Спорните текстове засягат приравняването на постоянния и настоящия адрес – промяна, която е сред най-обжалваните.

"Не сме променили настройките, за да не объркваме допълнително родителите“, заяви зам.-кметът по образование.

Тя подчерта, че общината има готовност бързо да реагира и да информира семействата при развитие по казуса.

Паралелно с това съдът окончателно отмени решение на Столичния общински съвет, свързано с назначаването на медицинските сестри в яслените групи. По думите на зам.-кмета мярката е била временно решение заради недостига на кадри.

„Имаме сериозен недостиг основно в яслените групи и затова предложихме промени и на законово ниво“, посочи тя.

По предварителни данни около 4000 деца остават извън обхвата на системата, като почти всички са в яслена възраст. От общината очакват бързо развитие по съдебните процедури, за да се избегне напрежение около предстоящото класиране.

Вижте прякото включване на Борислава Алексова