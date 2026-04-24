БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Критично застрашен орел-рибар е спасен след тежък инцидент край Русе

від БНТ , Репортер: Десислава Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Критично застрашен орел-рибар е спасен след тежък инцидент край Русе и в момента се лекува в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Птицата е открита в безпомощно състояние край пътя, първоначално с предположения за удар от автомобил.

Д-р Руско Петров, оперативен управител на Спасителния център за диви животни “Зелени Балкани”: „Птицата постъпи при нас на 15 април, намерена в канавка край пътя. Състоянието ѝ е тежко – пристигна с фрактура на крака, рани по крилото и прободна рана в коремната кухина“.

По време на операцията става ясно, че орелът вероятно е прострелян.

„Намерихме няколко съчми в коремната област и крилото. Съчмите са за пъдпъдъци. Тенденцията с бракониерския отстрел не спира“, подчерта Петров.

Заради тежките увреждания се е наложила ампутация на единия крак.

Д-р Стефка Димитрова: "Фрагментирани частици от костта, разкъсана тъкан имаше и се наложи ампутиране на крака. Птицата е на системи и медикаментозна терапия."

Птицата е в критично състояние, не се храни самостоятелно.

Орелът е маркиран във Финландия, откъдето е мигрирал до България.

От спасителния център уточняват, че животното няма да може да бъде върнато в дивата природа. Обсъжда се възможност за изработване на протеза и включването му в програми за размножаване. Случаят ще бъде предаден на компетентните институции заради съмнения за бракониерство.

Вижте прякото включване на Десислава Петкова

#критично застрашен орел-рибар #орел

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ